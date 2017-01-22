Францоуз спародировал Гаврилова, Капризову нравится биатлон
Мастер-шоу положило официальное начало Матчу звезд КХЛ-2017. В уфимских стенах уверенно победили хоккеисты с «Востока».
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Конкурс № 1 КРУГ НА СКОРОСТЬ
Победитель: Энвер ЛИСИН («ВОСТОК»).
В первом же забеге не устоял скоростной рекорд Войтека Вольски двухлетней давности. Однако следом та же судьба постигла и достижение торпедовца Потапова, Дэна Секстона, Ивана Телегина. Бежавший последним уфимец Энвер Лисин в итоге остановил отметку на 12.45.
— Надо было просто выложиться, — заметил победитель первого конкурса. — Я знаю все ямки на уфимском льду. Мы работаем с заливщиками, которые нарезают нам специальные углы (улыбается). Когда тренировались, время не замеряли. Главным было не упасть на виражах. Хоть и не знал, что сразу побегу, но решил не отказываться, а вот на буллиты никто не хотел.
Вышедший вскоре из кабинета наставник «Салавата» Игорь Захаркин не удивился победе Лисина: «Я же говорил, мы работаем над быстротой. Энвер еще не самый быстрый в нашей команде», — с улыбкой бросил специалист и направился в раздевалку.
— Знал, что Лисин хорошо бегает, — отметил финишировавший вторым Телегин, — и проиграть ему не стыдно. Ни разу не замерял на тренировке круг на скорость. В ЦСКА вся команда быстро бегает. Тут главное покатить.
Конкурс № 2 БИАТЛОН
Победитель: «ВОСТОК» (Захар АРЗАМАСЦЕВ, Крис ЛИ, Кирилл КОЛЬЦОВ, Найджел ДОУС, Кирилл КАПРИЗОВ).
Новинка программы skill competition, сочетавшие упражнения на технику и точность всем далось непросто, в результате даже одну мишень поразили единицы. Дважды попал только Кирилл Капризов, единственный из игроков вышедший на площадку в форме сборной «Востока». Позже это объяснили ошибкой организаторов. Именно капитан молодежки вместе с партнером по «Салавату» Захаром Арзамасцевым принес победу восточным звездам. Последний же открыл секрет успеха.
— Судьи не заметили, что я пробежал всего четыре штрафных круга вместо пяти, — признался защитник. — Не заметили, и присудили нам победу, так что нам повезло. А биатлон я не люблю.
— А мне нравится, — сказал Капризов. — Знаю уфимского биатлониста Максима Чудова, следил за ним раньше. Сейчас больше за Антоном Шипулиным. Интересный получился конкурс. Непросто было попасть в мишени, но надо было не упасть на виражах.
Конкурс № 3 СИЛА БРОСКА
Победитель: Игорь ОЖИГАНОВ (ЗАПАД).
В состязании щелчков к «вечному рекорду» Александра Рязанцева (183,67 километра в час) никто из соискателей этого года не подобрался и близко. «Запад» отыграл балл благодаря выстрелу Игоря Ожиганова, который довольно просто объяснил секрет успеха.
— Надо было просто сильно разогнаться. Все бросали хорошо. Рекорд Рязанцева в Риге? Помню, смотрел тот матч по телевизору. Возможно,
Конкурс № 4 ЭФФЕКТНЫЙ БУЛЛИТ
Победитель: Владимир ТКАЧЕВ (ВОСТОК).
Самый ожидаемый конкурс прошел без горящих клюшек и костюмов супергероев. В этот раз шайбу банально «брали на крюк», жонглировали, подстраховался Максим Афиногенов, захвативший лишний снаряд в кармане. Обе свои попытки реализовал Павел Дацюк, но в
— Приятно, что доверили все эти конкурсы, — сказал он. — Люди смотрят, и ждут чудес. Непросто придумать
— Мой трюк был несложным, — скромно заявил казанец. — Тяжелее всего было шайбу поднять. Лед не самый свежий. Не готовились, узнали конкурсы только в раздевалке. Календарь у всех непростой. О таких мероприятиях думают за
Конкурс № 5 ЭСТАФЕТА BE LIKE PRO
Победитель: ВОСТОК (Ян КОВАРЖ, Максим ШАЛУНОВ, Сами ЛЕПИСТО, Ян КОЛАРЖ, Сергей МОЗЯКИН, Дэн СЕКСТОН, Данис ЗАРИПОВ).
Пятое испытание вновь явило собой комбинированные препятствия, однако на этот раз в конце следовало бросить. Именно на точное завершение многих не хватило, но победа вновь оказалась за «хозяевами», вновь сорвавшими овации трибун «Уфа-Арены».
— Самым сложным было попасть в ворота, — признался Максим Шалунов. — В Уфе чувствуется незабываемая атмосфера праздника. В «Сибири» сейчас все непросто, поэтому на Матче звезд могу отвлечься от клуба, получить эмоциональный подъем Выходит, мастерства у нас больше, чем у «Запада» (улыбается).
Конкурс № 6 МОЩНЕЙШАЯ АТАКА — НАДЕЖНАЯ ОБОРОНА
Победитель: Илья СОРОКИН («ЗАПАД»).
Следом настоящий экзамен устроили голкиперам. Надо признать выходам «два и три в ноль» самое место на
— «Сыграть» Гаврилова мы придумали за несколько минут до
Досрочная победа «Востока»? Оказалось, трехкратный конкурсант Дацюк обо всем договорился: «У нас есть связи с судьями, они нарабатываются годами. Чтобы сохранить интригу, нам дали два очка!».
Конкурс № 7 ЭСТАФЕТА НА СКОРОСТЬ
Победитель: ВОСТОК (Игорь БОБКОВ, Захар АРЗАМАСЦЕВ, Крис ЛИ, Максим ШАЛУНОВ, Энвер ЛИСИН).
Классическая эстафета для всех амплуа по традиции завершала и решала исход действа. К радости уфимских трибун самый быстрый хоккеист лиги Энвер Лисин финишировал первым и в последнем конкурсе. Тренера «Востока» Федор Канарейкин остался доволен: «Положительно завершили все конкурсы, и теперь в отличном настроении. Александр Гуськов подскажет, что делать». После вручения призов на противоположном мостике тоже царила позитивная атмосфера перед завтрашними матчами.
— Устал уже мотивировать, — признал по окончании шоу наставник «Запада» Олег Знарок, — Тренеры вели себя обычно. Все получилось прекрасно, и зрители были довольны. Из буллитов понравилось исполнение Паши Дацюка. Осталось показать хороший хоккей в самом Матче звезд.
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