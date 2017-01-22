Францоуз спародировал Гаврилова, Капризову нравится биатлон

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Конкурс № 1 КРУГ НА СКОРОСТЬ

Победитель: Энвер ЛИСИН («ВОСТОК»).

В первом же забеге не устоял скоростной рекорд Войтека Вольски двухлетней давности. Однако следом та же судьба постигла и достижение торпедовца Потапова, Дэна Секстона, Ивана Телегина. Бежавший последним уфимец Энвер Лисин в итоге остановил отметку на 12.45.

— Надо было просто выложиться, — заметил победитель первого конкурса. — Я знаю все ямки на уфимском льду. Мы работаем с заливщиками, которые нарезают нам специальные углы (улыбается). Когда тренировались, время не замеряли. Главным было не упасть на виражах. Хоть и не знал, что сразу побегу, но решил не отказываться, а вот на буллиты никто не хотел.

Вышедший вскоре из кабинета наставник «Салавата» Игорь Захаркин не удивился победе Лисина: «Я же говорил, мы работаем над быстротой. Энвер еще не самый быстрый в нашей команде», — с улыбкой бросил специалист и направился в раздевалку.

— Знал, что Лисин хорошо бегает, — отметил финишировавший вторым Телегин, — и проиграть ему не стыдно. Ни разу не замерял на тренировке круг на скорость. В ЦСКА вся команда быстро бегает. Тут главное покатить.

Конкурс № 2 БИАТЛОН

Победитель: «ВОСТОК» (Захар АРЗАМАСЦЕВ, Крис ЛИ, Кирилл КОЛЬЦОВ, Найджел ДОУС, Кирилл КАПРИЗОВ).

Новинка программы skill competition, сочетавшие упражнения на технику и точность всем далось непросто, в результате даже одну мишень поразили единицы. Дважды попал только Кирилл Капризов, единственный из игроков вышедший на площадку в форме сборной «Востока». Позже это объяснили ошибкой организаторов. Именно капитан молодежки вместе с партнером по «Салавату» Захаром Арзамасцевым принес победу восточным звездам. Последний же открыл секрет успеха.

— Судьи не заметили, что я пробежал всего четыре штрафных круга вместо пяти, — признался защитник. — Не заметили, и присудили нам победу, так что нам повезло. А биатлон я не люблю.

— А мне нравится, — сказал Капризов. — Знаю уфимского биатлониста Максима Чудова, следил за ним раньше. Сейчас больше за Антоном Шипулиным. Интересный получился конкурс. Непросто было попасть в мишени, но надо было не упасть на виражах.

Конкурс № 3 СИЛА БРОСКА

Победитель: Игорь ОЖИГАНОВ (ЗАПАД).

В состязании щелчков к «вечному рекорду» Александра Рязанцева (183,67 километра в час) никто из соискателей этого года не подобрался и близко. «Запад» отыграл балл благодаря выстрелу Игоря Ожиганова, который довольно просто объяснил секрет успеха.

— Надо было просто сильно разогнаться. Все бросали хорошо. Рекорд Рязанцева в Риге? Помню, смотрел тот матч по телевизору. Возможно, кто-то лет через пять побьет, — добавил защитник московских армейцев.

Конкурс № 4 ЭФФЕКТНЫЙ БУЛЛИТ

Победитель: Владимир ТКАЧЕВ (ВОСТОК).

Самый ожидаемый конкурс прошел без горящих клюшек и костюмов супергероев. В этот раз шайбу банально «брали на крюк», жонглировали, подстраховался Максим Афиногенов, захвативший лишний снаряд в кармане. Обе свои попытки реализовал Павел Дацюк, но в микст-зоне мастер предложил отменить конкурс.

— Приятно, что доверили все эти конкурсы, — сказал он. — Люди смотрят, и ждут чудес. Непросто придумать что-то новое. Неловко себя чувствуют и вратари. Неплохо было бы отменить этот конкурс на Матчах звезд. С победителем все стало ясно после первой попытки Владимира Ткачева.

— Мой трюк был несложным, — скромно заявил казанец. — Тяжелее всего было шайбу поднять. Лед не самый свежий. Не готовились, узнали конкурсы только в раздевалке. Календарь у всех непростой. О таких мероприятиях думают за день-два. В матче такие не пробую положить, потому что главное забить, иначе тренер будет недоволен.

Конкурс № 5 ЭСТАФЕТА BE LIKE PRO

Победитель: ВОСТОК (Ян КОВАРЖ, Максим ШАЛУНОВ, Сами ЛЕПИСТО, Ян КОЛАРЖ, Сергей МОЗЯКИН, Дэн СЕКСТОН, Данис ЗАРИПОВ).

Пятое испытание вновь явило собой комбинированные препятствия, однако на этот раз в конце следовало бросить. Именно на точное завершение многих не хватило, но победа вновь оказалась за «хозяевами», вновь сорвавшими овации трибун «Уфа-Арены».

— Самым сложным было попасть в ворота, — признался Максим Шалунов. — В Уфе чувствуется незабываемая атмосфера праздника. В «Сибири» сейчас все непросто, поэтому на Матче звезд могу отвлечься от клуба, получить эмоциональный подъем Выходит, мастерства у нас больше, чем у «Запада» (улыбается).

Конкурс № 6 МОЩНЕЙШАЯ АТАКА — НАДЕЖНАЯ ОБОРОНА

Победитель: Илья СОРОКИН («ЗАПАД»).

Следом настоящий экзамен устроили голкиперам. Надо признать выходам «два и три в ноль» самое место на Мастер-шоу. Магнитогорская тройка поразила ворота тремя шайбами. Хоть верх по баллам взял Илья Сорокин, но остроумием блеснул его визави. Павел Францоуз спародировал своего уфимского коллегу Андрея Гаврилова, изобразив самый смешной момент текущей регулярки.

— «Сыграть» Гаврилова мы придумали за несколько минут до Мастер-шоу, — сообщил Францоуз. — Ян Коларж предложил, думаю, получилось хорошо. Мы заранее договорились с нападающими, что они не будут забивать.

Досрочная победа «Востока»? Оказалось, трехкратный конкурсант Дацюк обо всем договорился: «У нас есть связи с судьями, они нарабатываются годами. Чтобы сохранить интригу, нам дали два очка!».

Конкурс № 7 ЭСТАФЕТА НА СКОРОСТЬ

Победитель: ВОСТОК (Игорь БОБКОВ, Захар АРЗАМАСЦЕВ, Крис ЛИ, Максим ШАЛУНОВ, Энвер ЛИСИН).

Классическая эстафета для всех амплуа по традиции завершала и решала исход действа. К радости уфимских трибун самый быстрый хоккеист лиги Энвер Лисин финишировал первым и в последнем конкурсе. Тренера «Востока» Федор Канарейкин остался доволен: «Положительно завершили все конкурсы, и теперь в отличном настроении. Александр Гуськов подскажет, что делать». После вручения призов на противоположном мостике тоже царила позитивная атмосфера перед завтрашними матчами.

— Устал уже мотивировать, — признал по окончании шоу наставник «Запада» Олег Знарок, — Тренеры вели себя обычно. Все получилось прекрасно, и зрители были довольны. Из буллитов понравилось исполнение Паши Дацюка. Осталось показать хороший хоккей в самом Матче звезд.