Францоуз: Изобразить Гаврилова придумал Коларж, думаю, хорошо получилось
Вратарь «Трактора» и сборной Востока на Матче звёзд КХЛ Павел Францоуз рассказал о эпизоде во время
Мастер-шоу, когда во время атаки на его ворота он повернулся спиной к соперникам и пил воду, изобразив вратаря «Салавата Юлаева» Андрея Гаврилова, с которым случился курьёз во время матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».
«Эту идею мы придумали за несколько минут до
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