Францоуз: Изобразить Гаврилова придумал Коларж, думаю, хорошо получилось

«Эту идею мы придумали за несколько минут до Мастер-шоу. Ян Коларж предложил, думаю, получилось хорошо. Мы заранее договорились с нападающими, что они не будут забивать», — передаёт слова Францоуза корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.