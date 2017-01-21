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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28505328/
21 января 2017, 15:47 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Ковальчук рад, что Матч звезд КХЛ теперь проходит в двухдневном формате

УФА, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий СКА и сборной дивизиона Боброва Илья Ковальчук рад, что нынешний Матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проходит в двухдневном формате. Об этом он рассказал журналистам.

Команда Востока победила команду Запада в <nobr>мастер-шоу</nobr> со счетом 5−2. Увеличить
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«По сравнению с Матчем звезд в Национальной хоккейной лиге здесь была своя изюминка — все в один день проходило, — сказал он. — Сейчас ее убрали, что хорошо: есть время чуть расслабиться, переключиться, пообщаться с ребятами. Поскольку в один день слишком много всего».

В конкурсе, где три игрока атакуют вратаря, голкипер «Трактора» Павел Францоуз спародировал вратаря «Салавата Юлаева» Андрея Гаврилова, который в одном из матчей КХЛ чуть не пропустил шайбу, повернувшись лицом к воротам, чтобы выпить воды. «Момент очень смешной — молодцы, что спародировали. Очень хорошая атмосфера: все знают, что в Уфе любят хоккей, поэтому полный стадион, много детей», — отметил Ковальчук.

Форвард «Сибири» и сборной дивизиона Чернышева Максим Шалунов заявил, что самым сложным в конкурсе «комбинированная эстафета» было попасть по воротам.

«Самым сложным было попасть по воротам. Что касается атмосферы, она незабываемая, — сказал Шалунов. — Уфа — очень хоккейный город, но если бы в Новосибирске был Матч звезд, думаю, было бы все на очень хорошем уровне. Думаю, от этих двух дней будет эмоциональный подъем для игры в клубе».

Команда Востока победила команду Запада в мастер-шоу со счетом 5−2.
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