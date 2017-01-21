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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28505326/
21 января 2017, 15:45 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Сборная Востока обыграла команду Запада в «Мастер-шоу» КХЛ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сборная Востока одержала победу над командой Запада со счетом 5:2 в «Мастер-шоу», которое прошло в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По итогам семи конкурсов хоккеисты команды Востока одержали победу в пяти. Увеличить
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По итогам семи конкурсов хоккеисты команды Востока одержали победу в пяти — круг на скорость, биатлон, самый эффектный буллит, комбинированная эстафета и эстафета на скорость. Сборная Запада победила в конкурсах на самый мощный бросок и «Мощная атака — надежная защита».

В конкурсе круг на скорость был установлен новый рекорд — нападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин показал время 12,450 секунды.

Неделя звезд хоккея, которая проходит в Уфе, завершится в воскресенье Матчем звезд КХЛ.
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