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21 января 2017, 15:41 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дацюк: На буллитах сложно что-то придумать, отменить конкурс — неплохой вариант

Нападающий сборной Запада Павел Дацюк поделился впечатлениями от участия в Мастер-шоу Матча звёзд КХЛ.

«Решили использовать меня по полной в конкурсах, приятно выходить на лёд в такой атмосфере. На буллитах было не так просто: столько народа, все ждут. В матчах на буллитах нормально себя чувствую, но лучше всего один на один выходить. Поездка на Матч всех звёзд НХЛ? Постараюсь сделать её для себя максимально комфортной в том плане, чтобы не перестраиваться на другое время. В НХЛ отменяют конкурс буллитов? На самом деле тяжело что-то придумать, вратари тоже, наверное, неловко себя чувствуют. Это неплохой вариант — отменить буллиты на Матче звёзд», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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