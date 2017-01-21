Ткачёв: Не особо сложный буллит, сложно придумать что-то новое, всё было в НХЛ
Нападающий «Ак Барса» и сборной Востока Владимир Ткачёв поделился мнением о своей победе в конкурсе на самый зрелищный буллит Матча звёзд.
«Лёд средненький, его разрезали, он уже не самый свежий. В этом была основная проблема. Костюмы? Мы только в раздевалке узнали, кто в каких конкурсах участвует. Не было времени подготовиться. Все знаете, какой календарь. Все думают за день или два о таких мероприятиях. Не особо сложный буллит. На тренировке его выполняю, когда Билялетдинов уходит (смеётся).
Если в матче сделаю такой трюк? Главное — забить шайбу, а как исполнишь — неважно. Если не забьёшь, тогда тренер отругает. Сложно придумать
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