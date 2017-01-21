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21 января 2017, 15:29 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Ткачёв: Не особо сложный буллит, сложно придумать что-то новое, всё было в НХЛ

Нападающий «Ак Барса» и сборной Востока Владимир Ткачёв поделился мнением о своей победе в конкурсе на самый зрелищный буллит Матча звёзд.

«Лёд средненький, его разрезали, он уже не самый свежий. В этом была основная проблема. Костюмы? Мы только в раздевалке узнали, кто в каких конкурсах участвует. Не было времени подготовиться. Все знаете, какой календарь. Все думают за день или два о таких мероприятиях. Не особо сложный буллит. На тренировке его выполняю, когда Билялетдинов уходит (смеётся).

Если в матче сделаю такой трюк? Главное — забить шайбу, а как исполнишь — неважно. Если не забьёшь, тогда тренер отругает. Сложно придумать что-то новое, в НХЛ всё это уже делали. Был не против увидеть здесь другого Владимира Ткачёва из “Адмирала”. А заодно и комментатора Александра Ткачёва. Каково переодеваться в раздевалке “Салавата”? Не знаю, они же меня пригласили, у них надо спросить (смеётся)», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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