Ткачёв: Не особо сложный буллит, сложно придумать что-то новое, всё было в НХЛ

«Лёд средненький, его разрезали, он уже не самый свежий. В этом была основная проблема. Костюмы? Мы только в раздевалке узнали, кто в каких конкурсах участвует. Не было времени подготовиться. Все знаете, какой календарь. Все думают за день или два о таких мероприятиях. Не особо сложный буллит. На тренировке его выполняю, когда Билялетдинов уходит (смеётся).



Если в матче сделаю такой трюк? Главное — забить шайбу, а как исполнишь — неважно. Если не забьёшь, тогда тренер отругает. Сложно придумать что-то новое, в НХЛ всё это уже делали. Был не против увидеть здесь другого Владимира Ткачёва из “Адмирала”. А заодно и комментатора Александра Ткачёва. Каково переодеваться в раздевалке “Салавата”? Не знаю, они же меня пригласили, у них надо спросить (смеётся)», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.