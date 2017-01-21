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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28505048/
21 января 2017, 14:54 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Ожиганов: Рекорд хоккеиста Рязанцева по силе щелчка побить нереально

Рекорд по силе броска на мастер-шоу, установленный хоккеистом Александром Рязанцевым на Матче звезд в Риге, в ближайшее время побить будет нереально, заявил защитник ЦСКА Игорь Ожиганов.

Мастер-шоу в рамках Матча звезд КХЛ-2017 проходит в Уфе в субботу. Ожиганов стал победителем в конкурсе на силу броска. Рекорд Рязанцева, установленный в 2012 году — 183,67 км/ч.

«Надо было просто чуть больше разогнаться, и тогда и установил лучший результат. Все ребята хорошо бросают, было тяжело их победить. Помню, как Рязанцев установил рекорд, я тогда еще по телевизору смотрел. В нем сидит это, вот он и щелкнул как надо. Я думаю, в ближайшее время нереально побить этот рекорд», — сказал Ожиганов журналистам.

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Защитник ЦСКА Ожиганов выиграл конкурс на силу броска на «Мастер-шоу» КХЛ

Защитник ЦСКА Ожиганов выиграл конкурс на силу броска на «Мастер-шоу» КХЛ

УФА, 21 января. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов стал победителем конкурса на силу броска на «Мастер-шоу», которое проходит в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он показал результат 154,73 км/ч.
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