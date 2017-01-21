Ожиганов: Рекорд хоккеиста Рязанцева по силе щелчка побить нереально
Рекорд по силе броска на
мастер-шоу, установленный хоккеистом Александром Рязанцевым на Матче звезд в Риге, в ближайшее время побить будет нереально, заявил защитник ЦСКА Игорь Ожиганов.
«Надо было просто чуть больше разогнаться, и тогда и установил лучший результат. Все ребята хорошо бросают, было тяжело их победить. Помню, как Рязанцев установил рекорд, я тогда еще по телевизору смотрел. В нем сидит это, вот он и щелкнул как надо. Я думаю, в ближайшее время нереально побить этот рекорд», — сказал Ожиганов журналистам.
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