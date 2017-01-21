Ожиганов: Рекорд хоккеиста Рязанцева по силе щелчка побить нереально

Мастер-шоу в рамках Матча звезд КХЛ-2017 проходит в Уфе в субботу. Ожиганов стал победителем в конкурсе на силу броска. Рекорд Рязанцева, установленный в 2012 году — 183,67 км/ч.

«Надо было просто чуть больше разогнаться, и тогда и установил лучший результат. Все ребята хорошо бросают, было тяжело их победить. Помню, как Рязанцев установил рекорд, я тогда еще по телевизору смотрел. В нем сидит это, вот он и щелкнул как надо. Я думаю, в ближайшее время нереально побить этот рекорд», — сказал Ожиганов журналистам.