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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28504934/
21 января 2017, 14:43 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Защитник ЦСКА Ожиганов выиграл конкурс на силу броска на «Мастер-шоу» КХЛ

УФА, 21 января. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов стал победителем конкурса на силу броска на «Мастер-шоу», которое проходит в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он показал результат 154,73 км/ч.

Ранее в конкурсе Биатлон победил нападающий <span class=error>Салавата</span> <span class=error>Юлаева</span> Кирилл Капризов. Увеличить
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Рекорд в этом конкурсе принадлежит защитнику «Трактора» Александру Рязанцеву, который в 2012 году бросил шайбу со скоростью 183 км/ч.

Ранее в конкурсе «Биатлон» победил нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов. В ходе конкурса хоккеисты поочередно стартовали с линии ворот и вели шайбу, вначале огибая полностью круг вбрасывания, далее обводя высокие стойки в средней зоне и затем маленькие стойки, двигаясь в направлении «огневого рубежа» (круга вбрасывания в зоне атаки). Задача — поразить пятью шайбами пять мишеней, за каждую непораженную мишень назначается штрафной круг. По завершении стрельбы игрок вдоль борта возвращался на место старта.

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