Защитник ЦСКА Ожиганов выиграл конкурс на силу броска на «Мастер-шоу» КХЛ

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Рекорд в этом конкурсе принадлежит защитнику «Трактора» Александру Рязанцеву, который в 2012 году бросил шайбу со скоростью 183 км/ч.

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Ранее в конкурсе «Биатлон» победил нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов. В ходе конкурса хоккеисты поочередно стартовали с линии ворот и вели шайбу, вначале огибая полностью круг вбрасывания, далее обводя высокие стойки в средней зоне и затем маленькие стойки, двигаясь в направлении «огневого рубежа» (круга вбрасывания в зоне атаки). Задача — поразить пятью шайбами пять мишеней, за каждую непораженную мишень назначается штрафной круг. По завершении стрельбы игрок вдоль борта возвращался на место старта.