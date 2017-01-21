Защитник ЦСКА Ожиганов выиграл конкурс на силу броска на «Мастер-шоу» КХЛ
УФА, 21 января. /ТАСС/. Защитник ЦСКА Игорь Ожиганов стал победителем конкурса на силу броска на «Мастер-шоу», которое проходит в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он показал результат 154,73 км/ч.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Рекорд в этом конкурсе принадлежит защитнику «Трактора» Александру Рязанцеву, который в 2012 году бросил шайбу со скоростью 183 км/ч.
Ранее в конкурсе «Биатлон» победил нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов. В ходе конкурса хоккеисты поочередно стартовали с линии ворот и вели шайбу, вначале огибая полностью круг вбрасывания, далее обводя высокие стойки в средней зоне и затем маленькие стойки, двигаясь в направлении «огневого рубежа» (круга вбрасывания в зоне атаки). Задача — поразить пятью шайбами пять мишеней, за каждую непораженную мишень назначается штрафной круг. По завершении стрельбы игрок вдоль борта возвращался на место старта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter