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21 января 2017, 14:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Капризов: Смотрю биатлон по телевизору, меня Губерниев вряд ли знает

Нападающий сборной Востока Кирилл Капризов поделился эмоциями после победы в конкурсе «Хоккейный биатлон» на Матче звёзд КХЛ.

«Было интересно. Кто попадёт в лунки, или как это называется? Плюс показать скорость. На тренировках “Салавата” такого не делаем. Сложнее всего было попасть в цель. Я смотрю биатлон по телевизору, мне интересно. Раньше часто, сейчас реже. На Шипулина, Чудова смотрел. Губерниев мой фанат, и смотрел молодёжный чемпионат мира? Чего вы врёте (смеётся). Он меня, наверное, даже не знает. Я с ним не знаком», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Салават Юлаев
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