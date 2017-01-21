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21 января 2017, 14:30 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист «Салавата Юлаева» Лисин установил рекорд скорости на «Мастер-шоу» КХЛ

УФА, 21 января. /ТАСС/. Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Энвер Лисин стал победителем конкурса «Круг на скорость» на «Мастер-шоу», которое проходит в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Он показал время 12450 секунды. Увеличить
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Он показал время 12,450 секунды, что является рекордом Матчей звезд КХЛ. Его партнеры по команде Востока Дэн Секстон («Нефтехимик») и Чед Ро («Куньлунь Ред Стар») показали соответственно результаты 13,233 и 13,424 секунды. Алексей Потапов («Торпедо») показал время 12,952 секунды, Франсис Паре («Медвешчак») — 12,940, Иван Телегин (ЦСКА) — 12,839.

Перед началом «Мастер-шоу» 2017 года обладателем рекорда был нападающий магнитогорского «Металлурга» Войтек Вольски, который, выступая за «Торпедо», в «Мастер-шоу» 2015 года показал результат 13,178 секунды.

Неделя звезд хоккея, которая проходит в Уфе, завершится 22 января.

Салават Юлаев
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