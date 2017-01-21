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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28504825/
21 января 2017, 14:31 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Тренировка в «Салавате» помогла Лисину выиграть конкурс на скорость

УФА, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пятничная тренировка в составе «Салавата Юлаева» помогла хоккеисту Энверу Лисину выиграть конкурс на скорость. Об этом он рассказал журналистам.

Форвард Салавата Юлаева победил с результатом 12450 секунды установив рекорд. Увеличить
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Форвард «Салавата Юлаева», выступающий в команде дивизиона Чернышева, стал победителем конкурса в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги с результатом 12,450 секунды, установив рекорд соревнований.

«Надо было настроиться и выложиться. Была одна попытка выложиться и не упасть на виражах, — сказал Лисин. — На тренировке “Салавата” мы бегали — это немного помогло, было преимущество, так как все остальные отдыхали».

По словам Лисина, никто из хоккеистов не хочет бить буллиты на «Мастер-шоу». «Это такой конкурс, на котором ты не знаешь, что делать, и никто не привык делать из этого шоу. Все хотят бегать», — отметил он.

Лисин был приглашен на Матч звезд вместо травмированного Владимира Соботки из «Авангарда».

Салават Юлаев
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Хоккеист «Салавата Юлаева» Лисин установил рекорд скорости на «Мастер-шоу» КХЛ

Хоккеист «Салавата Юлаева» Лисин установил рекорд скорости на «Мастер-шоу» КХЛ

УФА, 21 января. /ТАСС/. Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Энвер Лисин стал победителем конкурса «Круг на скорость» на «Мастер-шоу», которое проходит в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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