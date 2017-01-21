Тренировка в «Салавате» помогла Лисину выиграть конкурс на скорость
УФА, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пятничная тренировка в составе «Салавата Юлаева» помогла хоккеисту Энверу Лисину выиграть конкурс на скорость. Об этом он рассказал журналистам.
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Форвард «Салавата Юлаева», выступающий в команде дивизиона Чернышева, стал победителем конкурса в рамках Матча звезд Континентальной хоккейной лиги с результатом 12,450 секунды, установив рекорд соревнований.
«Надо было настроиться и выложиться. Была одна попытка выложиться и не упасть на виражах, — сказал Лисин. — На тренировке “Салавата” мы бегали — это немного помогло, было преимущество, так как все остальные отдыхали».
По словам Лисина, никто из хоккеистов не хочет бить буллиты на «Мастер-шоу». «Это такой конкурс, на котором ты не знаешь, что делать, и никто не привык делать из этого шоу. Все хотят бегать», — отметил он.
Лисин был приглашен на Матч звезд вместо травмированного Владимира Соботки из «Авангарда».
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