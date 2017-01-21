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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28504536/
21 января 2017, 14:14 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Никита Филатов: Об интересе «Салавата Юлаева» узнал из газет

Нападающий «Лады» Никита Филатов заявил, что спокойно отнесся к интересу со стороны «Салавата Юлаева» и отметил, что хотел остаться в клубе из Тольятти.

26-летний хоккеист выступал за уфимцев с 2012 по 2014 год. В текущем сезоне в регулярном чемпионате КХЛ на счету Филатова 35 (17+18) очков в 50 встречах.

— Я к этой новости никак не мог отнестись, — цитирует «БИЗНЕС Online» Филатова. — Я ее узнал об этом из газет. Еще от агента. Так что я продолжал играть. Знаю, что мною интересовались несколько команд. Я был настроен остаться в «Ладе». Клуб дал мне шанс, за это я очень благодарен. Вышло так, как я и хотел.

Салават Юлаев
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