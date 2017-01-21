«Йокерит» попадет в восьмерку, «Сибирь» в шаге от отпуска

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После Матча звезд в регулярном чемпионате будут сыграны оставшиеся матчи регулярного чемпионата, по итогам которых определятся все участники плей-офф.

ЗАПАД

«ДИНАМО» Мн

82 очка, 49 игр.

Оставшиеся матчи: Автомобилист (дома), Югра (д), Барыс (д), Йокерит (в гостях), Автомобилист (г), Барыс (г), Югра (г), Витязь (д), Лада (д), Нефтехимик (д), Ак Барс (д)

Прогноз «СЭ»: 18 очков, выход в плей-офф

Ни в одном из оставшихся матчей соперника минчан нельзя будет признать явным фаворитом — это для понимания того, что ждет «Динамо» в оставшейся части чемпионата.

Достаточно брать свои очки, чтобы решить главную задачу сезона. Отдать место в плей-офф динамовцы могут только сами. Но в это сейчас поверить невозможно. Команда играет неплохо и предпосылок к тому, чтобы все вдруг развалилось, незаметно..

«ВИТЯЗЬ»

78 очков, 51 игра.

Оставшиеся матчи: Салават Юлаев (д), Металлург Мг (д), Трактор (д), Слован (г), Медвешчак (г), Динамо Мн (г), Куньлунь (д), Амур (д), Адмирал (д)

Прогноз «СЭ»: 14−16 очков, выход в плей-офф

В нынешнем сезоне «Витязь» неоднократно показывал зубы и заставил считаться с собой. Не удивимся, если из Подольска с нулем очков уедут «Салават» и «Магнитка» — мотивация у подмосковной команды явно выше, а уровень ее игры позволяет огорчать даже топ-клубы. Календарь оставшихся игр у «Витязя», правда, очень сложный. Но шанс первый раз в своей истории выйти в плей-офф КХЛ команда упускать не имеет права.

«ЙОКЕРИТ»

78 очков, 51 игра.

Оставшиеся матчи: Барыс (д), Автомобилист (д), Югра (д), Динамо Мн (д), Барыс (г), Югра (г), Автомобилист (г), Нефтехимик (д), Ак Барс (д)

Прогноз «СЭ»: 14−16 очков, выход в плей-офф

Две январские победы «джокеров» над СКА впечатлили. Но не настолько, чтобы отдавать им место в плей-офф по умолчанию. Команда из Хельсинки уже потеряла массу нужных очков в матчах с примерно равными по уровню соперниками. Оставшиеся игры в этом плане могут стать для «Йокерита» серьезной проблемой — ни один из оппонентов не выглядит мощно за исключением «Ак Барса». Именно поэтому сначала хотелось отдать предпочтение другим претендентам в борьбе за попадание в восьмерку. Но и у ХК «Сочи», и у «Витязя», и у «Слована» легкой прогулки не предвидится, так что финский клуб в плей-офф все-таки пролезет.

ХК «СОЧИ»

77 очков, 51 игра.

Оставшиеся матчи: СКА (д), Северсталь (д), ЦСКА (д), Торпедо (г), Спартак (г), Торпедо (д), ЦСКА (г), СКА (г), Северсталь (г)

Прогноз «СЭ»: 12−14 очков, невыход в плей-офф

Среди всех команд, борющихся за плей-офф в обеих конференциях, у сочинцев самый тяжелый календарь. Шесть игр со СКА, ЦСКА и «Торпедо» можно только врагу пожелать. Как бы ни были хороши южане в последних матчах, но взять максимум очков даже с не слишком мотивированными лидерами будет нереально. У Вячеслава Буцаева и его хоккеистов наверняка иное мнение. Тем интереснее будет следить за ХК «Сочи» в оставшихся играх.

«СЛОВАН»

75 очков, 52 игры.

Оставшиеся матчи: Амур (г), Куньлунь (г), Адмирал (г), Локомотив (д), Динамо М (д), Витязь (д), Медвешчак (д), Медвешчак (г)

Прогноз «СЭ»: 16 очков, невыход в плей-офф

Девять игр подряд «Слован» набирает очки, одержав при этом восемь побед. При всем уважении к Милошу Ржигу и его парням за голову они взялись несколько поздно. Пусть на то были и объективные причины в виде травм и долгов по зарплате.

Визит на Дальний Восток и последующие домашние матчи с крепкими соперниками — такой график стал бы испытанием даже для СКА и ЦСКА. Словацкой команде просто не хватит сил и эмоций, чтобы пройти остаток чемпионата почти без потерь.

ВОСТОК

«БАРЫС»

76 очков, 51 игра.

Оставшиеся матчи: Йокерит (г), Динамо Р (г), Динамо Мн (г), Йокерит (д), Динамо Мн (д), Динамо Р (д), Сибирь (д), Металлург Нк (д), Авангард (д)

Прогноз «СЭ»: 14−16 очков, выход в плей-офф

Комфортное преимущество в очках, удобный календарь, который дает возможность закрыть «регулярку» шестью домашними матчами — эти факторы должны сыграть за «Барыс». От команды из Астаны никто не будет требовать совершать прыжки выше головы, достаточно просто взять свое. Последние матчи показывают, что главному тренеру Эдуарду Занковцу и его игрокам это по силам.

«КУНЬЛУНЬ»

74 очка, 52 игры.

Оставшиеся матчи: Слован (д), Медвешчак (д), Сибирь (г), Авангард (г), Металлург Нк (г), Витязь (г), Локомотив (г), Динамо М (г)

Прогноз «СЭ»: 12−14 очков, выход в плей-офф

Сыграй новичок лиги чуть более убедительно в домашней серии, то за свое место в плей-офф мог бы уже не волноваться. Для того, чтобы чувствовать себя спокойно обязательны победы в ближайших играх над «Слованом», «Медвешчаком» и «Кузней». Тогда даже в заключительную гостевую поездку можно отправляться, не думая об уровне соперников. «Куньлуню» по силам привести оттуда хотя бы 5−6 очков — этого будет достаточно в битве за место под кубковым солнцем.

«АДМИРАЛ»

72 очка, 52 игры.

Оставшиеся матчи: Медвешчак (д), Слован (д), Металлург Нк (г), Сибирь (г), Авангард (г), Локомотив (г), Динамо М (г), Витязь (г)

Прогноз «СЭ»: 14 очков, выход в плей-офф

Небольшая пауза в связи с проведением Матча звезд пришлась как нельзя кстати для «Адмирала»: есть время, чтобы игроки полностью восстановились после вируса, гулявшего в рядах команды. Если дальневосточники возьмут максимум очков в трех ближайших встречах, то сделают как минимум половину необходимого. Потом «моряков» ждет длинный выезд и более сложные на фоне остальных претендентов соперники. Правда, ни «Авангарду», ни «Локомотиву», ни «Динамо», давно решившим свои задачи на регулярный чемпионат, выкладываться по полной во встречах с «Адмиралом», держа в уме плей-офф, большого смысла нет. В этом и заключается шанс для команды из Владивостока.

«НЕФТЕХИМИК»

66 очков, 52 игры.

Оставшиеся матчи: Сибирь (д), Металлург Нк (д), Авангард (д), Ак Барс (д), Лада (д), Йокерит (г), Динамо Мн (г), Динамо Р (г)

Прогноз «СЭ»: 18 очков, невыход в плей-офф

Уже ближайший матч с «Сибирью» должен подтвердить или опровергнуть кубковые амбиции нижнекамцев. Победа позволит попридержать конкурента и создаст для команды благоприятный фон на оставшиеся игры домашней серии. Для этого Андрею Назарову предстоит что-то сделать с атакой. При таком солидном подборе качественных нападающих забивать так мало — преступление. «Нефтехимик» будет биться до последнего, но ликвидировать отрыв от «Куньлуня» и «Адмирала» не успеет.

«АВТОМОБИЛИСТ»

65 очков, 51 игра.

Оставшиеся матчи: Динамо Мн (г), Йокерит (г), Динамо Р (г), Динамо Мн (д), Динамо Р (д), Йокерит (д), Металлург Нк (д), Авангард (д), Сибирь (д)

Прогноз «СЭ»: 14−16 очков, невыход в плей-офф

Приход Владимира Крикунова в корне не изменил ситуации в команде, отстающей от зоны плей-офф еще дальше, чем при Андрее Разине. Хуже стали играть абсолютно все лидеры «Автомобилиста», а смотреть за нападением просто больно — голы даются нападающим в тяжелых муках. Видимо, команда так и адаптировалась к требованиям нового главного тренера, либо он сам уже не способен выжимать максимум из игроков. Достаточно простой график оставшихся матчей может сказаться в пользу «Автомобилиста», но только при условии, что остальные претенденты провалят заключительную часть чемпионата.

«СИБИРЬ»

65 очков, 51 игра.

Оставшиеся матчи: Нефтехимик (г), Ак Барс (г), Лада (г), Куньлунь (д), Адмирал (д), Амур (д), Барыс (г), Югра (г), Автомобилист (г)

Прогноз «СЭ»: 12−14 очков, невыход в плей-офф

Главная кубковая сенсация последних лет почти не имеет шансов пошуметь в плей-офф на этот раз. Календарь у «Сибири» не самый сложный и год назад было легко поверить в то, что команда в матчах с такими соперникам наберет процентов 80 от возможного количества очков. Сейчас сибиряков не узнать. Игровые причины усугубляются тлеющими противоречиями между губернатором, спонсорами, руководством и главным тренером. От былого коллектива единомышленников остались только воспоминания.

Отложенная на год перестройка начнется в это межсезонье — команду с 99-процентов вероятностью покинут главный тренер Андрей Скабелка и нападающие сборной России Шалунов и Шумаков. Под вопросом находится и будущее генерального менеджера Кирилла Фастовского. В такой ситуации обставить конкурентов до конца текущей «регулярки» малореально, поэтому мысли об отпуске уже должны витать внутри «Сибири».