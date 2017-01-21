«Йокерит» попадет в восьмерку, «Сибирь» в шаге от отпуска
«СЭ» анализирует шансы команд, продолжающих борьбу за попадание в восьмерку.
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После Матча звезд в регулярном чемпионате будут сыграны оставшиеся матчи регулярного чемпионата, по итогам которых определятся все участники
ЗАПАД
«ДИНАМО» Мн
82 очка, 49 игр.
Оставшиеся матчи: Автомобилист (дома), Югра (д), Барыс (д), Йокерит (в гостях), Автомобилист (г), Барыс (г), Югра (г), Витязь (д), Лада (д), Нефтехимик (д), Ак Барс (д)
Прогноз «СЭ»: 18 очков, выход в
Ни в одном из оставшихся матчей соперника минчан нельзя будет признать явным фаворитом — это для понимания того, что ждет «Динамо» в оставшейся части чемпионата.
Достаточно брать свои очки, чтобы решить главную задачу сезона. Отдать место в
«ВИТЯЗЬ»
78 очков, 51 игра.
Оставшиеся матчи: Салават Юлаев (д), Металлург Мг (д), Трактор (д), Слован (г), Медвешчак (г), Динамо Мн (г), Куньлунь (д), Амур (д), Адмирал (д)
Прогноз «СЭ»: 14−16 очков, выход в
В нынешнем сезоне «Витязь» неоднократно показывал зубы и заставил считаться с собой. Не удивимся, если из Подольска с нулем очков уедут «Салават» и «Магнитка» — мотивация у подмосковной команды явно выше, а уровень ее игры позволяет огорчать даже
«ЙОКЕРИТ»
78 очков, 51 игра.
Оставшиеся матчи: Барыс (д), Автомобилист (д), Югра (д), Динамо Мн (д), Барыс (г), Югра (г), Автомобилист (г), Нефтехимик (д), Ак Барс (д)
Прогноз «СЭ»: 14−16 очков, выход в
Две январские победы «джокеров» над СКА впечатлили. Но не настолько, чтобы отдавать им место в
ХК «СОЧИ»
77 очков, 51 игра.
Оставшиеся матчи: СКА (д), Северсталь (д), ЦСКА (д), Торпедо (г), Спартак (г), Торпедо (д), ЦСКА (г), СКА (г), Северсталь (г)
Прогноз «СЭ»: 12−14 очков, невыход в
Среди всех команд, борющихся за
«СЛОВАН»
75 очков, 52 игры.
Оставшиеся матчи: Амур (г), Куньлунь (г), Адмирал (г), Локомотив (д), Динамо М (д), Витязь (д), Медвешчак (д), Медвешчак (г)
Прогноз «СЭ»: 16 очков, невыход в
Девять игр подряд «Слован» набирает очки, одержав при этом восемь побед. При всем уважении к Милошу Ржигу и его парням за голову они взялись несколько поздно. Пусть на то были и объективные причины в виде травм и долгов по зарплате.
Визит на Дальний Восток и последующие домашние матчи с крепкими соперниками — такой график стал бы испытанием даже для СКА и ЦСКА. Словацкой команде просто не хватит сил и эмоций, чтобы пройти остаток чемпионата почти без потерь.
ВОСТОК
«БАРЫС»
76 очков, 51 игра.
Оставшиеся матчи: Йокерит (г), Динамо Р (г), Динамо Мн (г), Йокерит (д), Динамо Мн (д), Динамо Р (д), Сибирь (д), Металлург Нк (д), Авангард (д)
Прогноз «СЭ»: 14−16 очков, выход в
Комфортное преимущество в очках, удобный календарь, который дает возможность закрыть «регулярку» шестью домашними матчами — эти факторы должны сыграть за «Барыс». От команды из Астаны никто не будет требовать совершать прыжки выше головы, достаточно просто взять свое. Последние матчи показывают, что главному тренеру Эдуарду Занковцу и его игрокам это по силам.
«КУНЬЛУНЬ»
74 очка, 52 игры.
Оставшиеся матчи: Слован (д), Медвешчак (д), Сибирь (г), Авангард (г), Металлург Нк (г), Витязь (г), Локомотив (г), Динамо М (г)
Прогноз «СЭ»: 12−14 очков, выход в
Сыграй новичок лиги чуть более убедительно в домашней серии, то за свое место в
«АДМИРАЛ»
72 очка, 52 игры.
Оставшиеся матчи: Медвешчак (д), Слован (д), Металлург Нк (г), Сибирь (г), Авангард (г), Локомотив (г), Динамо М (г), Витязь (г)
Прогноз «СЭ»: 14 очков, выход в
Небольшая пауза в связи с проведением Матча звезд пришлась как нельзя кстати для «Адмирала»: есть время, чтобы игроки полностью восстановились после вируса, гулявшего в рядах команды. Если дальневосточники возьмут максимум очков в трех ближайших встречах, то сделают как минимум половину необходимого. Потом «моряков» ждет длинный выезд и более сложные на фоне остальных претендентов соперники. Правда, ни «Авангарду», ни «Локомотиву», ни «Динамо», давно решившим свои задачи на регулярный чемпионат, выкладываться по полной во встречах с «Адмиралом», держа в уме
«НЕФТЕХИМИК»
66 очков, 52 игры.
Оставшиеся матчи: Сибирь (д), Металлург Нк (д), Авангард (д), Ак Барс (д), Лада (д), Йокерит (г), Динамо Мн (г), Динамо Р (г)
Прогноз «СЭ»: 18 очков, невыход в
Уже ближайший матч с «Сибирью» должен подтвердить или опровергнуть кубковые амбиции нижнекамцев. Победа позволит попридержать конкурента и создаст для команды благоприятный фон на оставшиеся игры домашней серии. Для этого Андрею Назарову предстоит
«АВТОМОБИЛИСТ»
65 очков, 51 игра.
Оставшиеся матчи: Динамо Мн (г), Йокерит (г), Динамо Р (г), Динамо Мн (д), Динамо Р (д), Йокерит (д), Металлург Нк (д), Авангард (д), Сибирь (д)
Прогноз «СЭ»: 14−16 очков, невыход в
Приход Владимира Крикунова в корне не изменил ситуации в команде, отстающей от зоны
«СИБИРЬ»
65 очков, 51 игра.
Оставшиеся матчи: Нефтехимик (г), Ак Барс (г), Лада (г), Куньлунь (д), Адмирал (д), Амур (д), Барыс (г), Югра (г), Автомобилист (г)
Прогноз «СЭ»: 12−14 очков, невыход в
Главная кубковая сенсация последних лет почти не имеет шансов пошуметь в
Отложенная на год перестройка начнется в это межсезонье — команду с 99-процентов вероятностью покинут главный тренер Андрей Скабелка и нападающие сборной России Шалунов и Шумаков. Под вопросом находится и будущее генерального менеджера Кирилла Фастовского. В такой ситуации обставить конкурентов до конца текущей «регулярки» малореально, поэтому мысли об отпуске уже должны витать внутри «Сибири».
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