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21 января 2017, 10:51 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Савицкис: Выступлению рижского «Динамо» в КХЛ ничто не угрожает

УФА, 21 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Выступлению рижского «Динамо» в сезоне-2017/18 ничто не угрожает, команда продолжит играть в Континентальной хоккейной лиге, заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета латвийского клуба, член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ранее допустил, что летом лигу может покинуть ряд клубов. «Динамо» занимает последнее место в таблице Западной конференции, и уже потеряло шансы на выход в плей-офф нынешнего сезона. В активе рижан лишь 50 очков после 52 матчей регулярного чемпионата.

«Мы по-прежнему являемся учредителями КХЛ, состоим в лиге с самого ее создания, — сказал Савицкис корреспонденту “Р-Спорт”. — “Динамо” хорошо себя чувствует в лиге. Нашему выступлению в КХЛ ничего не угрожает. “Динамо” будет развиваться и идти вперед вместе с лигой. Что касается финансов, то, думаю, мы останемся на уровне текущего сезона. Но детально по бюджету “Динамо” говорить слишком рано».

Савицкис не стал называть текущий сезон полностью проваленным для клуба. «Да, мы играем в КХЛ с переменным успехом, — отметил он. — В этом сезоне выступили не совсем удачно, не выполнили задачу-минимум. Вместе с тем было много эмоциональных игр, которые понравились болельщикам. Мы проиграли большинство матчей “за шесть очков” с конкурентами, зато выигрывали встречи “за три очка” у команд — лидеров КХЛ. Знаете, спорт — это же не только победа, но и участие. А для нас участие в КХЛ — уже своеобразная победа».

«Конечно, всегда хочется побеждать, но без эмоциональной составляющей тоже нельзя обойтись, — продолжил собеседник агентства. — В целом, разумеется, мы не совсем довольны результатом команды в этом сезоне. Но если вы посмотрите, есть много игр, в которых мы уступили с разницей в одну шайбу, пропустив ее в самой концовке. В хоккее есть такое, когда чуть-чуть не везет, вот и нам этого чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в плей-офф. Сезон получился тяжелым, эмоциональным, но считаю, что он все-таки прошел с переменным успехом».

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