Савицкис: Выступлению рижского «Динамо» в КХЛ ничто не угрожает
УФА, 21 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Выступлению рижского «Динамо» в сезоне-2017/18 ничто не угрожает, команда продолжит играть в Континентальной хоккейной лиге, заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета латвийского клуба, член совета директоров КХЛ Юрис Савицкис.
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ранее допустил, что летом лигу может покинуть ряд клубов. «Динамо» занимает последнее место в таблице Западной конференции, и уже потеряло шансы на выход в
«Мы
Савицкис не стал называть текущий сезон полностью проваленным для клуба. «Да, мы играем в КХЛ с переменным успехом, — отметил он. — В этом сезоне выступили не совсем удачно, не выполнили
«Конечно, всегда хочется побеждать, но без эмоциональной составляющей тоже нельзя обойтись, — продолжил собеседник агентства. — В целом, разумеется, мы не совсем довольны результатом команды в этом сезоне. Но если вы посмотрите, есть много игр, в которых мы уступили с разницей в одну шайбу, пропустив ее в самой концовке. В хоккее есть такое, когда
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