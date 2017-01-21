Обзор дня: новый контракт Назарова

«Нефтехимик» предложит нынешнему главному тренеру новое соглашение и результат текущего чемпионата не будут принимать во внимание. В Уфе заверили, что Михаил Воробьев в КХЛ будет играть только у них, а Владивосток не нашел общего языка с Рене Фазелем.

Умер Рафаэль Кадыров — один из самых жестких российских арбитров, которые работали в нашем хоккее. Это трагическая новость пришла вчера, я связался с Вячеславом Булановым, представителем того же поколения, и даже по телефону было слышно, в каком он подавленном состоянии. Его, да и всех нас, кто работает в хоккее, можно понять. Терять близкого друга, коллегу — очень тяжело. Но, к сожалению, у Рафаэля была очень серьезная болезнь, шансов на удачный исход не было. Кадыров очень сильно отличался от современных российских арбитров. Не хочу сравнивать, да это и бессмысленно, но лично мне таких, как Рафаэль, очень не хватает. Это такие судьи, которые не боялись ошибаться, а когда что-то все-таки не получалось, то умели не растеряться и быстро взять себя в руки. На него было невозможно надавить, бессмысленно было кричать, думая, что его оставит хладнокровие. Он всегда казался человек с крепким характером, который до конца будет выдерживать линию. Очень жаль, что такие люди уходят. Очень.

ВОЗМОЖНЫЙ ОТЪЕЗД ВОРОБЬЕВА.

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд не исключил, что нападающий Михаил Воробьев этим летом может отправиться в «Филадельфию». Его контракт с уфимским клубом истекает будущей весной, в другой российский клуб хоккеист точно не перейдет (так уверяет Вайсфельд) и будет решать свое будущее вместе с агентом. Конечно, Михаилу лучше остаться, тем более, в будущем сезоне ему, наверняка, будут доверять гораздо больше. Пока он отлично провел молодежный чемпионат мира, но в КХЛ он не так уж и часто выходил на первые роли. В «Филадельфии» ему точно никто сразу не даст места в основном составе, а в АХЛ с таким стилем тоже не все будет сладко. Да, там Михаил многому научится, но и многое потеряет. Воробьев — типичный представитель нашей старой школы, человек, который может обескуражить соперника нестандартным решением. С таким хоккеем самое правильное — развиваться в хорошего хоккеиста на европейских площадках, а ехать за океан, когда тебя там точно ждут.

ЗАЯВКА.

Владивосток хочет провести молодежный чемпионат мира и сразу же возникло недопонимание. Губернатор говорит, что об этом уже были переговоры с Рене Фазелем, и он чуть ли не пообещал турнир 2022 года, а через несколько минут глава международной федерации опровергает руководителя региона и сообщает, что турнир могут дать лишь после 2023 года. Но хорошо, что город задумывается о таком мероприятии. Это лучше, чем проводить Матч звезд, чья ценность неоднозначна. Только вот мы еще раз поняли, что с Фазелем вообще невозможно вести никакие переговоры.

НОВЫЙ КОНТРАКТ.

Директор «Нефтехимика» Владимир Кузнецов дал понять, что результат этого сезона не будет приниматься в расчет, и Андрею Назарову предложат новый контракт, чтобы он спокойно готовил команду к следующему сезону. Ну что тут сказать — это лучшее решение для Нижнекамска. Не оспариваю право города иметь команду КХЛ, да это вообще частный клуб, но ведь признаем, что за пределами города, этот клуб совсем никому не интересен. Даже в Татарстане он привлекает внимание только лишь как принципиальный соперник «Ак Барса», не более. Контракт с Назаровым — это повод вспоминать о команде чуть чаще. А какие методы использует тренер — совершенно безразлично. Да и что он может сделать? Снова увести игрока от журналиста? Подраться с болельщиками?