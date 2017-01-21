Кирилл Капризов: Кто ж откажется сыграть с Мозякиным

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— Приятно, что выбрали на Матч звезд, и будет приятно вдвойне сыграть в родном городе, перед своими болельщиками, трибунами, — начинает Капризов.

— Сквозняки у вам там гуляют, раз Линус Умарк заболел и не сможет сыграть в Матче звезд…

— Да, пришел в пятницу с утра и плохо себя почувствовал, играть не сможет. Жаль, конечно. Но ничего, сыграем без него.

— В понедельник у «Салавата Юлаева» календарный матч чемпионата КХЛ в Подольске. Успеете после Матча звезд присоединиться к команде?

— Успею, — улыбается. — Полечу с командой.

— После молодежного чемпионата мира у вас, похоже, открылось второе дыхание — 8 (2+6) очков в трех матчах?

— Да нет, как играл, так и играю. Просто везти стало больше.

— Уже вернулись в уфимское время? В сон днем не клонит?

— Сейчас все нормально. А в первую неделю после возвращения было тяжело. Особенно на пятый-шестой день.

— Выбор на Матч звезд — для вас неожиданность? Или?

— Нет, надеялся, конечно. Потому очень почетно и престижно сыграть в такой компании, с такими большими игроками.

— Какие-то трюки-сюрпризы приготовили?

— Не успел. Да и как успеешь, если все время игры, тренировки.

— В фойе «Уфа-Арены» продается много свитеров с вашим 17-м номером…

— Правда? Впервые слышу. Не знал. Если выдастся свободная минутка, обязательно выберусь, пройдусь.

— И все-таки какие у вас фишки, сильные стороны? Может, эффектно исполненный буллит?

— Да какой из меня буллитер? Сами ведь знаете. А все остальное — даже не думал над этим. Не представляю, какие у меня сильные стороны.

— Может, эффективность голевых моментов: два шанса — три гола?

— Ну, да, — смеется.

— Почему «Салават» так много пропускает?

— Мы и забиваем много. Просто иногда расслабляемся, когда ведем в счете. Хотим сыграть красиво, начинаем отклоняться от тренерского задания и пропускаем.

— После поражения в зеленом дерби 5:6 в овертайме ваш главный тренер Игорь Захаркин сильно ругался.

— Еще бы! Вели 4:2, 5:4 и проиграли.

— Вам представиться распрекрасная возможность сыграть красиво на Матче звезд.

— Согласен. А в клубе должны играть так, как требует тренер.

— Вашего партнера по молодежной сборной Михаила Воробьева в последнее время буквально окучивает «Филадельфия». А к вам «Миннесота» проявляет интерес?

— Да. Во время чемпионата мира и после звонили, спрашивали. Приятно, когда мною интересуются. Раньше такого не было.

— Кто будет за вас болеть на Матче звезд? Кого лично пригласили?

— Никто не будет. Папа не смог приехать. Но я куплю семье сувениры, без этого никуда.

— С кем из участников Матча звезд вам особенно хочется пообщаться?

— Да вот только что сидели в Коваржем, Мозякиным. Познакомился с ними еще год назад. Серега Мозякин в порядке, сами знаете.

— Себя на месте Даниса Зарипова в этой тройке представляете?

— Да нет, — смеется. — Но кто откажется сыграть с такими мастерами….