Кирилл Капризов: Кто ж откажется сыграть с Мозякиным
Нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов — о Матче звезд КХЛ, «Салавате Юлаеве», интересе к себе «Миннесота Уайлд».
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— Приятно, что выбрали на Матч звезд, и будет приятно вдвойне сыграть в родном городе, перед своими болельщиками, трибунами, — начинает Капризов.
— Сквозняки у вам там гуляют, раз Линус Умарк заболел и не сможет сыграть в Матче звезд…
— Да, пришел в пятницу с утра и плохо себя почувствовал, играть не сможет. Жаль, конечно. Но ничего, сыграем без него.
— В понедельник у «Салавата Юлаева» календарный матч чемпионата КХЛ в Подольске. Успеете после Матча звезд присоединиться к команде?
— Успею, — улыбается. — Полечу с командой.
— После молодежного чемпионата мира у вас, похоже, открылось второе дыхание — 8 (2+6) очков в трех матчах?
— Да нет, как играл, так и играю. Просто везти стало больше.
— Уже вернулись в уфимское время? В сон днем не клонит?
— Сейчас все нормально. А в первую неделю после возвращения было тяжело. Особенно на
— Выбор на Матч звезд — для вас неожиданность? Или?
— Нет, надеялся, конечно. Потому очень почетно и престижно сыграть в такой компании, с такими большими игроками.
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— Не успел. Да и как успеешь, если все время игры, тренировки.
— В фойе «Уфа-Арены» продается много свитеров с вашим 17-м номером…
— Правда? Впервые слышу. Не знал. Если выдастся свободная минутка, обязательно выберусь, пройдусь.
— И
— Да какой из меня буллитер? Сами ведь знаете. А все остальное — даже не думал над этим. Не представляю, какие у меня сильные стороны.
— Может, эффективность голевых моментов: два шанса — три гола?
— Ну, да, — смеется.
— Почему «Салават» так много пропускает?
— Мы и забиваем много. Просто иногда расслабляемся, когда ведем в счете. Хотим сыграть красиво, начинаем отклоняться от тренерского задания и пропускаем.
— После поражения в зеленом дерби 5:6 в овертайме ваш главный тренер Игорь Захаркин сильно ругался.
— Еще бы! Вели 4:2, 5:4 и проиграли.
— Вам представиться распрекрасная возможность сыграть красиво на Матче звезд.
— Согласен. А в клубе должны играть так, как требует тренер.
— Вашего партнера по молодежной сборной Михаила Воробьева в последнее время буквально окучивает «Филадельфия». А к вам «Миннесота» проявляет интерес?
— Да. Во время чемпионата мира и после звонили, спрашивали. Приятно, когда мною интересуются. Раньше такого не было.
— Кто будет за вас болеть на Матче звезд? Кого лично пригласили?
— Никто не будет. Папа не смог приехать. Но я куплю семье сувениры, без этого никуда.
— С кем из участников Матча звезд вам особенно хочется пообщаться?
— Да вот только что сидели в Коваржем, Мозякиным. Познакомился с ними еще год назад. Серега Мозякин в порядке, сами знаете.
— Себя на месте Даниса Зарипова в этой тройке представляете?
— Да нет, — смеется. — Но кто откажется сыграть с такими мастерами….
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