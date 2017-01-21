Квартальнов: ЦСКА важно выиграть «регулярку», борьба со СКА за 1-е место продолжается
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Победа в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги важна для ЦСКА, команда продолжает борьбу со СКА (Санкт-Петербург) за первое место, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер московского клуба Дмитрий Квартальнов.
За 9 матчей до завершения регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА занимает второе место в сводной таблице, на четыре очка отставая от лидирующего СКА.
«Ошибок СКА мы не ждем, мы работаем сами, работаем на себя. Для нас первое место в регулярном чемпионате имеет значение, оно важно, и мы будем бороться до последнего за победу. Получится или нет — другой вопрос, но для нас это интересно. И я уверен, что всем интересно, все хотят. Знаете, я в эти сказки не верю, когда
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