Квартальнов: ЦСКА важно выиграть «регулярку», борьба со СКА за 1-е место продолжается

За 9 матчей до завершения регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА занимает второе место в сводной таблице, на четыре очка отставая от лидирующего СКА.

«Ошибок СКА мы не ждем, мы работаем сами, работаем на себя. Для нас первое место в регулярном чемпионате имеет значение, оно важно, и мы будем бороться до последнего за победу. Получится или нет — другой вопрос, но для нас это интересно. И я уверен, что всем интересно, все хотят. Знаете, я в эти сказки не верю, когда кто-то говорит, что не хочет победить в регулярном чемпионате. Все-таки это итог семи месяцев кропотливой работы», — сказал Квартальнов.