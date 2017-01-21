Чернышенко: «Медвешчак»? Не исключаю изменений в следующем сезоне
Дмитрий Чернышенко рассказал о возможных изменениях в КХЛ, а Рене Фазель назвал сроки, когда в ИИХФ ждут ответа НХЛ касаемо Олимпиады-2018.
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В Уфе состоялась официальная церемония представления Матча всех звёзд. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко выступил со вступительным словом перед участниками и гостями вечера, а затем вместе с главой ИИХФ Рене Фазелем ответил на вопросы представителей СМИ.
«Не буду озвучивать показатели, но мероприятие для лиги прибыльное»
Первым взял слово президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
— Президент ИИХФ приехал на Матч звёзд. Можно ли сказать, что мероприятие вышло на мировой уровень?
— Мы надеемся, что в Уфе рождаются новые традиции. Впервые проводится Неделя звёзд хоккея, когда в едином формате проходят все наши лучшие соревнования.
— Можете назвать финансовые показатели мероприятия?
— Я не буду их называть. Могу только сказать, что мероприятие для лиги прибыльное.
— Где пройдёт следующий Матч звёзд?
— Думаю, что в соответствии с практикой прошлых лет к маю мы должны будем подписать контракт с городом, который будет проводить следующую Неделю звёзд. У нас впереди есть
— Формат мероприятия будет таким же?
— Нынешний сезон — экспериментальный. Дальше мы планируем ориентироваться на мнение болельщиков и СМИ.
— Ожидают ли изменения лигу, какова ситуация с «Медвешчаком»?
— Давайте дождёмся окончания сезона. Я думаю, что этот сезон «Медвешчак» закончит в соответствии с теми обязательствами, которые они на себя взяли. А следующий сезон посмотрим. Не исключаю, что в лиге будут изменения.
«Про участие игроков на Олимпиаде ждём ответа от НХЛ в феврале»
Ответил на вопросы журналистов и президент ИИХФ Рене Фазель.
— Считаете ли вы плюсом, что на Матче звёзд КХЛ выступят четыре молодых хоккеиста?
— Действительно, это важный опыт, когда у игроков МХЛ есть возможность сыграть с опытными хоккеистами, которые выступают в КХЛ. Это большой плюс для всех.
— Есть ли
— Нет ли у ИИХФ идеи назвать 100 лучших игроков всех времён, как сделали в НХЛ?
— Я с вами соглашусь, это очень интересно. Но ведь нам уже 109 лет. Мы рады за НХЛ и их возможности.
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