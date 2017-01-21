Чернышенко: «Медвешчак»? Не исключаю изменений в следующем сезоне

В Уфе состоялась официальная церемония представления Матча всех звёзд. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко выступил со вступительным словом перед участниками и гостями вечера, а затем вместе с главой ИИХФ Рене Фазелем ответил на вопросы представителей СМИ.





«Не буду озвучивать показатели, но мероприятие для лиги прибыльное»

Первым взял слово президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.



— Президент ИИХФ приехал на Матч звёзд. Можно ли сказать, что мероприятие вышло на мировой уровень?

— Мы надеемся, что в Уфе рождаются новые традиции. Впервые проводится Неделя звёзд хоккея, когда в едином формате проходят все наши лучшие соревнования. Следж-хоккей, Матч звёзд ЖХЛ, Кубок вызова МХЛ. И мы подходим к кульминации — Матчу звёзд КХЛ. В нём примут участие четыре молодых игрока, которые были замечены в бескомпромиссном сражении на Кубке вызова. У ребят был серьёзный вызов, они будут играть в тройках с самыми знаменитыми хоккеистами КХЛ. И тем самым подарят замечательный праздник болельщикам.



— Можете назвать финансовые показатели мероприятия?

— Я не буду их называть. Могу только сказать, что мероприятие для лиги прибыльное.



— Где пройдёт следующий Матч звёзд?

— Думаю, что в соответствии с практикой прошлых лет к маю мы должны будем подписать контракт с городом, который будет проводить следующую Неделю звёзд. У нас впереди есть два-три месяца для оценки презентаций городов-кандидатов. Предстоит серьёзная техническая и юридическая работа.



— Формат мероприятия будет таким же?

— Нынешний сезон — экспериментальный. Дальше мы планируем ориентироваться на мнение болельщиков и СМИ.



— Ожидают ли изменения лигу, какова ситуация с «Медвешчаком»?

— Давайте дождёмся окончания сезона. Я думаю, что этот сезон «Медвешчак» закончит в соответствии с теми обязательствами, которые они на себя взяли. А следующий сезон посмотрим. Не исключаю, что в лиге будут изменения.

«Про участие игроков на Олимпиаде ждём ответа от НХЛ в феврале»

Ответил на вопросы журналистов и президент ИИХФ Рене Фазель.



— Считаете ли вы плюсом, что на Матче звёзд КХЛ выступят четыре молодых хоккеиста?

— Действительно, это важный опыт, когда у игроков МХЛ есть возможность сыграть с опытными хоккеистами, которые выступают в КХЛ. Это большой плюс для всех.



— Есть ли какой-то дедлайн по вопросам участия игроков НХЛ на Олимпиаде-2018 в Южной Корее?

Цитата — Вопрос всё ещё обсуждается. Скорее всего, ответ будет в феврале. Идёт разговор с представителями НХЛ. Проходит работа. Повторюсь, ждём ответа в феврале.





— Нет ли у ИИХФ идеи назвать 100 лучших игроков всех времён, как сделали в НХЛ?

— Я с вами соглашусь, это очень интересно. Но ведь нам уже 109 лет. Мы рады за НХЛ и их возможности.