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21 января 2017, 9:33 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Чернышенко: «Медвешчак»? Не исключаю изменений в следующем сезоне

Дмитрий Чернышенко рассказал о возможных изменениях в КХЛ, а Рене Фазель назвал сроки, когда в ИИХФ ждут ответа НХЛ касаемо Олимпиады-2018.

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В Уфе состоялась официальная церемония представления Матча всех звёзд. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко выступил со вступительным словом перед участниками и гостями вечера, а затем вместе с главой ИИХФ Рене Фазелем ответил на вопросы представителей СМИ.

«Не буду озвучивать показатели, но мероприятие для лиги прибыльное»
Первым взял слово президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

 — Президент ИИХФ приехал на Матч звёзд. Можно ли сказать, что мероприятие вышло на мировой уровень?
— Мы надеемся, что в Уфе рождаются новые традиции. Впервые проводится Неделя звёзд хоккея, когда в едином формате проходят все наши лучшие соревнования. Следж-хоккей, Матч звёзд ЖХЛ, Кубок вызова МХЛ. И мы подходим к кульминации — Матчу звёзд КХЛ. В нём примут участие четыре молодых игрока, которые были замечены в бескомпромиссном сражении на Кубке вызова. У ребят был серьёзный вызов, они будут играть в тройках с самыми знаменитыми хоккеистами КХЛ. И тем самым подарят замечательный праздник болельщикам.

 — Можете назвать финансовые показатели мероприятия?
— Я не буду их называть. Могу только сказать, что мероприятие для лиги прибыльное.

 — Где пройдёт следующий Матч звёзд?
— Думаю, что в соответствии с практикой прошлых лет к маю мы должны будем подписать контракт с городом, который будет проводить следующую Неделю звёзд. У нас впереди есть два-три месяца для оценки презентаций городов-кандидатов. Предстоит серьёзная техническая и юридическая работа.

 — Формат мероприятия будет таким же?
— Нынешний сезон — экспериментальный. Дальше мы планируем ориентироваться на мнение болельщиков и СМИ.

 — Ожидают ли изменения лигу, какова ситуация с «Медвешчаком»?
— Давайте дождёмся окончания сезона. Я думаю, что этот сезон «Медвешчак» закончит в соответствии с теми обязательствами, которые они на себя взяли. А следующий сезон посмотрим. Не исключаю, что в лиге будут изменения.

«Про участие игроков на Олимпиаде ждём ответа от НХЛ в феврале»
Ответил на вопросы журналистов и президент ИИХФ Рене Фазель.

 — Считаете ли вы плюсом, что на Матче звёзд КХЛ выступят четыре молодых хоккеиста?
— Действительно, это важный опыт, когда у игроков МХЛ есть возможность сыграть с опытными хоккеистами, которые выступают в КХЛ. Это большой плюс для всех.

 — Есть ли какой-то дедлайн по вопросам участия игроков НХЛ на Олимпиаде-2018 в Южной Корее?



 — Нет ли у ИИХФ идеи назвать 100 лучших игроков всех времён, как сделали в НХЛ?
— Я с вами соглашусь, это очень интересно. Но ведь нам уже 109 лет. Мы рады за НХЛ и их возможности.

Медвешчак
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