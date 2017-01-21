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21 января 2017, 8:13 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Найджел Доус: Я бы очень сильно хотел, чтобы Матч звезд КХЛ в следующем году прошел в Астане

Форвард «Барыса» Найджел Доус, комментируя свое участие в предстоящем Матче звезд КХЛ в Уфе, отметил, что хотел бы, чтобы в следующем году шоу прошло в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Я думаю, новый формат фанатам понравится. Нам, как спортсменам, конечно же хочется соревноваться. Но в то же время, мы понимаем, что болельщики хотят видеть шоу, красивую игру, поэтому стараемся угодить и себе и им. Хотелось бы сыграть в одном звене с игроками, которые выступают в «Салавате Юлаеве», потому что их особенно будут поддерживать трибуны и будет очень здорово.

Я бы очень сильно хотел, чтобы Матч звезд в следующем году прошел в Астане. Потому что это прекрасный город, где я счастлив, я люблю «Барыс», у нас замечательные фанаты. Да, Лига выбирает между несколькими городами, которые тоже достойны этого. Но лично я голосую за Астану, — сказал Доус журналистам.

Напомним, Астана претендует на право проведения Матча звезд КХЛ-2018 наравне с Владивостоком, Казанью и Хельсинки.

Матч звезд-2017 в Уфе пройдет в эти выходные. Сегодня, 21 января, состоится мастер-шоу, а завтра — сама игра. Матч звезд впервые пройдет в новом формате. Каждый дивизион КХЛ будет представлен отдельной командой. Доус — единственный представитель «Барыса», который вошел в команду дивизиона Чернышева, он примет участие в шоу уже в третий раз подряд.

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