Форвард «Ак Барса» Александр Свитов дисквалифицирован на один матч чемпионата КХЛ

Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» прошел 18 января в Казани и завершился в овертайме со счетом 6:5 в пользу хозяев. На 35-й минуте встречи Свитов грубо атаковал чешского легионера уфимцев Томаша Мертла, за что получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры. СДК КХЛ пересмотрел решение арбитров и переквалифицировал нарушение Свитова с «атаки в голову или шею» в «толчок на борт» и подверг форварда «Ак Барса» дисквалификации на один матч и денежному штрафу.

Свитов пропустит ближайшую встречу «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ против новосибирской «Сибири», которая пройдет в Казани 25 января.

В нынешнем сезоне Свитов провел за казанский клуб 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 23 (11+12) очка.