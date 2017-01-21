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21 января 2017, 7:48 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Форвард «Ак Барса» Александр Свитов дисквалифицирован на один матч чемпионата КХЛ

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Свитов дисквалифицирован спортивно-дисциплинарным комитетом Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) на один матч регулярного чемпионата за грубый прием в игре с «Салаватом Юлаевым», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» прошел 18 января в Казани и завершился в овертайме со счетом 6:5 в пользу хозяев. На 35-й минуте встречи Свитов грубо атаковал чешского легионера уфимцев Томаша Мертла, за что получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры. СДК КХЛ пересмотрел решение арбитров и переквалифицировал нарушение Свитова с «атаки в голову или шею» в «толчок на борт» и подверг форварда «Ак Барса» дисквалификации на один матч и денежному штрафу.

Свитов пропустит ближайшую встречу «Ак Барса» в регулярном чемпионате КХЛ против новосибирской «Сибири», которая пройдет в Казани 25 января.

В нынешнем сезоне Свитов провел за казанский клуб 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 23 (11+12) очка.

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Новости КХЛ

Форвард ХК «Ак Барс» Свитов дисквалифицирован на одну игру после матча с «Салаватом»

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. Форвард казанского «Ак Барса» Александр Свитов дисквалифицирован на одну игру после матча регулярного чемпионата КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева», сообщается на сайте лиги.
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