Звездный уик-энд Континентальной хоккейной лиги стартует в Уфе
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Звездный
уик-энд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пройдет в ближайшие два дня в Уфе. В субботу состоятся увлекательные конкурсы «Мастер-шоу», на следующий день запланирован Матч звезд в новом формате с участием четырех команд.
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Мероприятия в столице Башкирии пройдут в рамках Недели хоккея, которая открылась в понедельник матчем за Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).
В субботу на «Уфа-Арене» уже в 12:30 начнет работу
В воскресенье
Команды выбирали в три этапа
Первые пятерки команд были выбраны голосованием на сайте КХЛ, вторые выбрали журналисты ведущих СМИ, окончательные составы были сформированы лигой 13 января. В Матче звезд примут участие четыре хоккеиста из МХЛ — нападающий клуба «СКА-Серебряные львы» Андрей Алтыбармакян, его коллеги по амплуа Павел Подлубошнов («Красная Армия») и Антон Ковалев («Омские Ястребы»), а также защитник Кирилл Цулыгин («Толпар»).
Команды будут играть в формате «четыре на четыре». В рамках соревнования пройдут полуфиналы и финал. Откроет Матч звезд встреча команд Восточной конференции — дивизионов Харламова и Чернышева.
Арбитрами назначены Юрий Цыплаков и Роман Гофман (главные), Константин Горденко и Станислав Раминг (линейные). Матч будет транслироваться в формате виртуальной реальности (360 градусов) на официальном сайте Недели хоккея и канале КХЛ в YouTube.
Матч звезд КХЛ пройдет в девятый раз. Первый матч состоялся 10 января 2009 года на площадке, установленной на Красной площади. Команда Алексея Яшина, составленная из российских звезд, со счетом 6:7 уступила легионерам во главе с Яромиром Ягром. Первый Матч звезд российского хоккея прошел в 1999 году в Новокузнецке, в 2001 году перед матчем в Ярославле был впервые проведен конкурс «Мастер- шоу».
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