Звездный уик-энд Континентальной хоккейной лиги стартует в Уфе

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Мероприятия в столице Башкирии пройдут в рамках Недели хоккея, которая открылась в понедельник матчем за Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 17—19 января прошел международный турнир за Кубок континента по следж-хоккею, завершившийся победой подмосковного «Феникса», а в четверг состоялся первый в истории Матч звезд Женской хоккейной лиги.

В субботу на «Уфа-Арене» уже в 12:30 начнет работу фан-зона, где любители хоккея могут принять участие в различных конкурсах, купить атрибутику, а также получить автограф у участников звездного уик-энда. В 14:30 мск стартует «Мастер-шоу», где запланированы традиционные конкурсы — на самый эффектный буллит, мощный бросок, быстрый круг на скорость, эстафета и другие.

В воскресенье фан-зона откроется в 13:30 мск, а в 15:30 начнется Матч звезд. В нем примут участие четыре команды, представляющие все дивизионы КХЛ. Возглавили команды как работающие в КХЛ специалисты, так и телекомментаторы и эксперты. Тренерами команды дивизиона Боброва стали Олег Знарок (СКА) и Сергей Гимаев, дивизиона Тарасова — Дмитрий Квартальнов (ЦСКА) и Денис Казанский, дивизиона Харламова — Илья Воробьев («Металлург» Магнитогорск) и Александр Гуськов, дивизиона Чернышева — Федор Канарейкин («Авангард») и Алексей Бадюков.

Команды выбирали в три этапа

Первые пятерки команд были выбраны голосованием на сайте КХЛ, вторые выбрали журналисты ведущих СМИ, окончательные составы были сформированы лигой 13 января. В Матче звезд примут участие четыре хоккеиста из МХЛ — нападающий клуба «СКА-Серебряные львы» Андрей Алтыбармакян, его коллеги по амплуа Павел Подлубошнов («Красная Армия») и Антон Ковалев («Омские Ястребы»), а также защитник Кирилл Цулыгин («Толпар»).

Команды будут играть в формате «четыре на четыре». В рамках соревнования пройдут полуфиналы и финал. Откроет Матч звезд встреча команд Восточной конференции — дивизионов Харламова и Чернышева.

Арбитрами назначены Юрий Цыплаков и Роман Гофман (главные), Константин Горденко и Станислав Раминг (линейные). Матч будет транслироваться в формате виртуальной реальности (360 градусов) на официальном сайте Недели хоккея и канале КХЛ в YouTube.

Матч звезд КХЛ пройдет в девятый раз. Первый матч состоялся 10 января 2009 года на площадке, установленной на Красной площади. Команда Алексея Яшина, составленная из российских звезд, со счетом 6:7 уступила легионерам во главе с Яромиром Ягром. Первый Матч звезд российского хоккея прошел в 1999 году в Новокузнецке, в 2001 году перед матчем в Ярославле был впервые проведен конкурс «Мастер- шоу».