Сергей Мозякин: А что, Яромир Ягр от рекордов тоже сходит с ума?
Перед прессой на «Матче звезд» в Уфе выступили президент ИИХФ Рене Фазель, а также самый ценный игрок КХЛ Сергей Мозякин.
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Спикеров в Уфе было много, но хотелось бы выделить вот кого.
— Как пребывание в Уфе? Мед, беляши, кумыс? — на Мозякина тут же набросился местный репортер. Казалось, что он предлагал хоккеисту купить эти товары.
— Подождите, мы ведь приехали два часа назад! — отшатнулся Сергей. — Вот сейчас пойдем, попробуем башкирскую кухню.
— Вы на днях установили еще один рекорд, забив больше всех голов в регулярке.
— Да обычное дело, — Мозякин сказал так, будто у него подвиги стоят в ежедневном графике. — Не помню все свои рекорды. Но перед ними у меня всегда бывает
— Ну, к рекордам вы относитесь спокойно.
— А что мне нужно сделать?
— Обогнали Бориса Михайлова по голам. Исторический момент! Когда Яромир Ягр обходит Марка Мессье по очкам, все сходят с ума.
— Сам Ягр тоже сходит с ума?
— Он выступает с речью перед болельщиками, ему дарят золотую клюшку.
— Вот видите, а у нас нет такого, — и Мозякин всем видом дал понять, что ему золотую клюшку не подарили.
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— Вы смотрели Кубок мира?
— Не все матчи.
— Что чувствовали? Могли бы там сыграть за сборную? — спросил седовласый репортер.
— Без комментариев, — отрезал Мозякин.
— Какая из команд, где вы выступали, самая дорогая?
— Одна мне дала школу — Ярославль. И три клуба на высшем уровне. Они все
— И что, «Металлург» останется последним клубом в карьере? — воскликнула пресса.
— Не будем так забегать, у меня еще есть год контракта.
— Ваши интервью ценны тем, что бывают нечасто. А фанаты отвечают журналистам, которые вас критикуют: «Не лезьте к Сереге. Меньше слов — больше дела».
— Люди правильно сказали!
— Боитесь, что карма пропадет?
— Давайте мы об этом не будем говорить. Это все мое.
— Но почему даже в чемпионской раздевалке «Магнитки» не захотели говорить?
— Иногда, знаете, очень сильно устаешь. Не хочется видеть вообще никого. И ничего говорить.
— Какая у вас новая цель? Может, Олимпиада?
— И такая цель есть.
— Да?
— А почему
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— Вам не кажется, что уровень КХЛ в этом сезоне упал, и теперь забивать голы проще?
— Я бы не сказал. Все то же самое. Вы сами знаете, бывают моменты, когда у тебя либо
— Скучаете по Александру Радулову? У вас с ним бывали жесткие зарубы в гонке бомбардиров.
— Конечно, скучаю. И дело не в конкуренции. Просто такого игрока не хватает КХЛ.
— Что скажете о дуэли со СКА? В первом матче там уступили…
— Но не так уж плачевно. Боролись два периода, потом пропустили
— Вы великолепно взаимодействовали с Дацюком на чемпионате мира. С вами Телегин преобразился, — напомнил седовласый репортер.
— Да вы ведь сами ответили на свой вопрос! — воскликнул Мозякин. — Я играл с Пашей впервые, но хорошо понимали друг друга. Не с первой тренировки, но наладили отношения. Да с таким центральным любой заиграет!
— Как же вы выступали с такой больной спиной? Это ведь подвиг.
— Давайте мы это не будем рассказывать.
—
— Ну что? Просто периодически болит спина.
— Эх, зря рассказали, — расстроился
— Я об этом не думал. Главное — дойти до последнего раунда.
— Вас заводит, когда все говорят, что финал выиграет ЦСКА? Теперь вот все ставят на СКА.
— А нам без разницы. Мы выступаем на Востоке. Надо победить в своей конференции. А в финале — скажем так, разберемся….
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