Сергей Мозякин: А что, Яромир Ягр от рекордов тоже сходит с ума?

ФАЗЕЛЬ:РЕШЕНИЕ ПО НХЛ БУДЕТ В ФЕВРАЛЕ

Спикеров в Уфе было много, но хотелось бы выделить вот кого.

Во-первых, НХЛ обещала в январе принять решение, будет ли лига участвовать в Олимпиаде. Но пока новостей нет. Рене Фазель ответил: «Очень хороший вопрос. У них нет дэдлайна. Кажется, решение будет принято не раньше февраля. Так сейчас выглядит ситуация. Не вижу, что в конце января будут какие-то новости. Мы продолжаем переговоры с НХЛ и профсоюзом игроков. Но время уходит, к сожалению…».

Во-вторых, интервью дал форвард «Магнитки» Сергей Мозякин. Перечислять все его титулы нет смысла. Скажу только, что самый ценный игрок лиги дает интервью не чаще раза в год. И вот этот день наступил. Причем Мозякин уделил прессе аж 17 минут. Мы меньше бы удивились, если бы Сергей залез на Эверест.

— Как пребывание в Уфе? Мед, беляши, кумыс? — на Мозякина тут же набросился местный репортер. Казалось, что он предлагал хоккеисту купить эти товары.

— Подождите, мы ведь приехали два часа назад! — отшатнулся Сергей. — Вот сейчас пойдем, попробуем башкирскую кухню.

— Вы на днях установили еще один рекорд, забив больше всех голов в регулярке.

— Да обычное дело, — Мозякин сказал так, будто у него подвиги стоят в ежедневном графике. — Не помню все свои рекорды. Но перед ними у меня всегда бывает какое-то затишье в несколько матчей. А потом все происходит, и об этом забываешь….

— Ну, к рекордам вы относитесь спокойно.

— А что мне нужно сделать?

— Обогнали Бориса Михайлова по голам. Исторический момент! Когда Яромир Ягр обходит Марка Мессье по очкам, все сходят с ума.

— Сам Ягр тоже сходит с ума?

— Он выступает с речью перед болельщиками, ему дарят золотую клюшку.

— Вот видите, а у нас нет такого, — и Мозякин всем видом дал понять, что ему золотую клюшку не подарили.

МОЗЯКИН: МОЯ ЦЕЛЬ — ОЛИМПИАДА

— Вы смотрели Кубок мира?

— Не все матчи.

— Что чувствовали? Могли бы там сыграть за сборную? — спросил седовласый репортер.

— Без комментариев, — отрезал Мозякин.

— Какая из команд, где вы выступали, самая дорогая?

— Одна мне дала школу — Ярославль. И три клуба на высшем уровне. Они все по-разному родные. Я начинал в ЦСКА у Виктора Васильевича Тихонова. Это бесценно. Потом играл пять незабываемых лет за «Атлант» — с такими болельщиками и командой! А в «Магнитке» взял то, к чему шел так долго — Кубок Гагарина.

— И что, «Металлург» останется последним клубом в карьере? — воскликнула пресса.

— Не будем так забегать, у меня еще есть год контракта.

— Ваши интервью ценны тем, что бывают нечасто. А фанаты отвечают журналистам, которые вас критикуют: «Не лезьте к Сереге. Меньше слов — больше дела».

— Люди правильно сказали!

— Боитесь, что карма пропадет?

— Давайте мы об этом не будем говорить. Это все мое.

— Но почему даже в чемпионской раздевалке «Магнитки» не захотели говорить? Там-то можно было!

— Иногда, знаете, очень сильно устаешь. Не хочется видеть вообще никого. И ничего говорить.

— Какая у вас новая цель? Может, Олимпиада?

— И такая цель есть.

— Да?

— А почему нет-то? Не понимаю. Мы ведь спортсмены, хотим что-то выиграть. Да, я никогда не выступал на Олимпиаде. Почему же вы думаете, что я не хочу туда попасть?

«В ФИНАЛЕ РАЗБЕРЕМСЯ»

— Вам не кажется, что уровень КХЛ в этом сезоне упал, и теперь забивать голы проще?

— Я бы не сказал. Все то же самое. Вы сами знаете, бывают моменты, когда у тебя либо что-то идет, либо что-то нет. Тут тяжело загадывать. Вот сейчас — идет. И это не потому, что команды слабые. До сих пор идет борьба за попадание в восьмерку. Конкуренция непростая.

— Скучаете по Александру Радулову? У вас с ним бывали жесткие зарубы в гонке бомбардиров.

— Конечно, скучаю. И дело не в конкуренции. Просто такого игрока не хватает КХЛ.

— Что скажете о дуэли со СКА? В первом матче там уступили…

— Но не так уж плачевно. Боролись два периода, потом пропустили кое-какие голы. Значит, будем брать реванш в Магнитогорске.

— Вы великолепно взаимодействовали с Дацюком на чемпионате мира. С вами Телегин преобразился, — напомнил седовласый репортер.

— Да вы ведь сами ответили на свой вопрос! — воскликнул Мозякин. — Я играл с Пашей впервые, но хорошо понимали друг друга. Не с первой тренировки, но наладили отношения. Да с таким центральным любой заиграет!

— Как же вы выступали с такой больной спиной? Это ведь подвиг.

— Давайте мы это не будем рассказывать.

— Сейчас-то можно.

— Ну что? Просто периодически болит спина.

— Эх, зря рассказали, — расстроился репортер-ветеран, который сам и выведал тайну. — «Магнитке» в плей-офф в первом раунде все равно, с кем играть?

— Я об этом не думал. Главное — дойти до последнего раунда.

— Вас заводит, когда все говорят, что финал выиграет ЦСКА? Теперь вот все ставят на СКА.

— А нам без разницы. Мы выступаем на Востоке. Надо победить в своей конференции. А в финале — скажем так, разберемся….