Чернышенко: Решение по Матчу звезд КХЛ-2018 и контракт с городом должны быть в мае

Ранее вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский сообщил, что на право проведения Недели звезд хоккея в 2018 году претендуют Астана, Владивосток, Казань и Хельсинки.

«Матч звезд для лиги является прибыльным. Решение по следующему году и контракт с городом должны быть в мае. Так что у нас есть два-три месяца на подробное изучение кандидатов», — сказал Чернышенко.

Неделя звезд хоккея-2017 проходит в Уфе с 15 по 22 января.