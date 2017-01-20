Чернышенко: Решение по Матчу звезд КХЛ-2018 и контракт с городом должны быть в мае
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Решение по месту проведения Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2018 года и контракт с городом должны быть в мае, заявил президент лиги Дмитрий Чернышенко.
Ранее
«Матч звезд для лиги является прибыльным. Решение по следующему году и контракт с городом должны быть в мае. Так что у нас есть
Неделя звезд хоккея-2017 проходит в Уфе с 15 по 22 января.
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