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20 января 2017, 20:25 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Чернышенко: «Медвешчак» закончит текущий сезон, но в будущем КХЛ ждут изменения

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Загребский «Медвешчак» закончит выступление в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но в будущем лига претерпит изменения. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

УФА 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Загребский Медвешчак закончит выступление в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) но в будущем лига претерпит изменения. Об этом журналистам сообщил президент <span class=error>КХЛ</span> Дмитрий <span class=error>Чернышенко</span>. Увеличить
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В декабре сообщалось о задолженности по зарплате клуба перед игроками. В январе директор департамента по связям с общественностью клуба Радко Вучинич сообщил, что вопрос об участии «Медвешчака» в следующем сезоне КХЛ определится в конце февраля или начале марта.

«Давайте дождемся окончания сезона. Думаю, “Медвешчак” обязательно доиграет этот сезон в соответствии с теми обязательствами, которые клуб на себя брал перед лигой, а в следующем сезоне посмотрим. Но, думаю, в будущем лигу ждут изменения», — сказал Чернышенко.

«Медвешчак» выступает в КХЛ с сезона-2013/14. На данный момент клуб занимает 11-е место в таблице Западной конференции, набрав 68 очков после 52 матчей. До вступления в КХЛ «Медвешчак» выступал в Австрийской хоккейной лиге, где также играют клубы из разных стран.

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