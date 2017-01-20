Последний свисток Кадырова

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Рафаэль Кадыров дебютировал на высшем уровне в качестве главного арбитра 18 лет назад. С момента основания Континентальной хоккейной лиги в 2008 году он постоянно работал на играх этого клубного турнира, и в качестве особого признания заслуг ему доверили обслуживать Матч звезд КХЛ 2016 года. Последним матчем Кадырова в КХЛ стала встреча «Нефтехимика» с «Барысом», которая состоялась 27 октября прошлого года.

Послужной список рефери не ограничивается клубными играми: на международном уровне он выходил на лед судить сборные в рамках двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.

8 сентября 2016 года стало знаменательной датой в жизни Рафаэля Кадырова: отработав матч «Торпедо» — «Амур», он стал вторым рефери в истории нашего хоккея, отсудившим 700 матчей чемпионата России в качестве главного арбитра (двумя годами ранее эта вершина покорилась Вячеславу Буланову).

Уже после матча арбитр прокомментировал свое достижение:

«Что хочу сказать молодым судьям… Наша работа — большой труд. Чтобы долго в ней находиться, нужно любить хоккей. Провести такое количество матчей мне позволила, прежде, всего любовь к хоккею как к образу жизни. В детстве, когда бегал с клюшкой, даже не задумывался, что жизнь меня приведет к свистку! Но помню, опытные друзья-судьи научили, что жизнь в хоккее продолжается даже со свистком».

В ноябре стало известно о тяжелом заболевании рефери — астроцитома третьей степени (опухоль головного мозга). Континентальная хоккейная лига финансово помогла его семье, а также в лице своего главного судьи Алексея Анисимова высказала слова поддержки попавшему в беду арбитру.

«Все мы живем в одной хоккейной семье, и заболевание члена нашей семьи, Рафаэля Кадырова, воспринимаем как общее горе, — говорилось в сообщении Анисимова. — Рафаэль — один из самых опытных и авторитетных российских судей. Это человек, на которого равняются многие арбитры, и во многом благодаря ему в нашем хоккее выросли достойные судьи, вдохновленные примером его профессионального долголетия. От себя лично добавлю, что Рафаэль из тех людей, с которыми я готов пойти в разведку, в любое испытание. В сложившейся ситуации лига оказала необходимую материальную и моральную поддержку нашему коллеге и призывает присоединиться представителей хоккейного сообщества и всех любителей нашего вида спорта. Любой посильный вклад и искренняя отзывчивость могут помочь Рафаэлю в борьбе с его болезнью.

И просьба была услышана: свой вклад в нелегкую борьбу Кадырова со страшным диагнозом внесли как хоккейные клубы, так и коллеги, друзья и просто неравнодушные к чужому горю люди.

Но болезнь в итоге взяла свое: 19 января арбитр проходил сеанс лечения, во время которого, по предварительной информации, у него не выдержало сердце. У Кадырова остались жена и двое сыновей. Старший уже пошел по стопам отца — он в качестве лайнсмена судит матчи Молодежной хоккейной лиги.

«Трудно сейчас описать то состояние, которое испытываю и я, и, наверное, все судьи лиги, — заявил официальному сайту КХЛ Алексей Анисимов. — Мы потеряли профессионала с большой буквы, коллегу, но главное — верного друга, с которым вместе шли бок о бок не один десяток лет. Судью, который еще в начале этого сезона работал на матчах чемпионата. Осенью мы все поздравляли его с юбилеем — он стал вторым в лиге арбитром, отработавшим 700 и более матчей в чемпионатах страны. Именно поэтому то, что произошло, просто не укладывается в голове. Рафаэль был очень мужественным человеком и до конца боролся с тяжёлой болезнью.

Боролся сначала в одиночку, не желая перекладывать на других свои проблемы и никому не рассказывая о недуге. К великому нашему сожалению болезнь оказалась сильнее.

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд в свою очередь подчеркнул, что Кадыров был одни из самых авторитетных рефери страны.

«Он начинал судить лайнсменом, когда я был главным арбитром, — передает слова Вайсфельда ТАСС. — Человек столько лет работал и был одним из самых авторитетных рефери в стране. Случившееся стало для меня полной неожиданностью, потому что мы буквально летом сидели на предсезонке, и он готовился к чемпионату, ничего не предвещало беды».

Не остался в стороне и известный хоккейный арбитр Александр Зайцев.

«Это был хороший, очень хороший судья, который поднимался из низов, — приводит слова судьи «Чемпионат.com». — На всех уровнях он сначала был лайнсменом, а затем главным. Жалко, конечно, что так всё получилось. С его появлением в Уфе возникла большая плеяда судей. Там появилась очень приличная, насыщенная, грамотная судейская бригада. О Кадырове могу сказать только хорошее.

Прощание с Рафаэлем Разимовичем пройдет 21 января в Уфе.