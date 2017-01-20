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20 января 2017, 19:15 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Самолет с некоторыми игроками ХК «Авангард» сел в Ижевске вместо Уфы из-за непогоды

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. Самолет с некоторыми игроками и тренерами омского «Авангарда», летевшими в Уфу на Матч звезд КХЛ, из-за непогоды совершил посадку в Ижевске, сообщается в официальном аккаунте «ястребов» в Twitter.

Матч звезд КХЛ состоится в Уфе 21—22 января. Защитник «Авангарда» Евгений Медведев будет капитаном команды дивизиона Чернышева, которую возглавит главный тренер омичей Федор Канарейкин.

«В Уфе плохая погода, поэтому самолёт с некоторыми игроками и тренерами сел в Ижевске. В их числе Фёдор Канарейкин и Евгений Медведев», — говорится в сообщении «Авангарда».

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