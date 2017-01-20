Самолет с некоторыми игроками ХК «Авангард» сел в Ижевске вместо Уфы из-за непогоды
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Самолет с некоторыми игроками и тренерами омского «Авангарда», летевшими в Уфу на Матч звезд КХЛ, из-за непогоды совершил посадку в Ижевске, сообщается в официальном аккаунте «ястребов» в Twitter.
Матч звезд КХЛ состоится в Уфе
«В Уфе плохая погода, поэтому самолёт с некоторыми игроками и тренерами сел в Ижевске. В их числе Фёдор Канарейкин и Евгений Медведев», — говорится в сообщении «Авангарда».
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