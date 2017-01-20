Самолет с некоторыми игроками ХК «Авангард» сел в Ижевске вместо Уфы из-за непогоды

Матч звезд КХЛ состоится в Уфе 21—22 января . Защитник «Авангарда» Евгений Медведев будет капитаном команды дивизиона Чернышева, которую возглавит главный тренер омичей Федор Канарейкин.

«В Уфе плохая погода, поэтому самолёт с некоторыми игроками и тренерами сел в Ижевске. В их числе Фёдор Канарейкин и Евгений Медведев», — говорится в сообщении «Авангарда».