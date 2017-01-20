Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28499751/
20 января 2017, 19:16 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Подлубошнов на Матче звезд КХЛ сыграет за дивизион Харламова, Цулыгин — Тарасова

УФА, 20 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий московской «Красной Армии», выступающей в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), Павел Подлубошнов сыграет на Матче звезд КХЛ за команду дивизиона Харламова, а защитник уфимского «Толпара» Кирилл Цулыгин — за дивизион Тарасова.

Ранее стало известно, что четыре хоккеиста, принимавшие участие в Кубке вызова Молодежной хоккейной лиги, примут участие в Матче звезд КХЛ. Ими стали Подлубошнов и Цулыгин, а также форвард петербургского «СКА-Серебряные Львы» Андрей Алтыбармакян и нападающий «Омских Ястребов» Антон Ковалев.

На официальной церемонии, посвященной звездному уик-энду, прошла жеребьевка, по итогам которой Подлубошнов был отправлен в дивизионе Харламова, Цулыгин — Тарасова. Алтыбармакян на Матче звезд будет играть за дивизион Чернышева, а Ковалеву достался дивизион Боброва.

Матч звезд КХЛ состоится в Уфе 21—22 января.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Самолет с некоторыми игроками ХК «Авангард» сел в Ижевске вместо Уфы из-за непогоды

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. Самолет с некоторыми игроками и тренерами омского «Авангарда», летевшими в Уфу на Матч звезд КХЛ, из-за непогоды совершил посадку в Ижевске, сообщается в официальном аккаунте «ястребов» в Twitter.
Еще 1 новость  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной