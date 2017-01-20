Подлубошнов на Матче звезд КХЛ сыграет за дивизион Харламова, Цулыгин — Тарасова
УФА, 20 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Нападающий московской «Красной Армии», выступающей в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), Павел Подлубошнов сыграет на Матче звезд КХЛ за команду дивизиона Харламова, а защитник уфимского «Толпара» Кирилл Цулыгин — за дивизион Тарасова.
Ранее стало известно, что четыре хоккеиста, принимавшие участие в Кубке вызова Молодежной хоккейной лиги, примут участие в Матче звезд КХЛ. Ими стали Подлубошнов и Цулыгин, а также форвард петербургского «СКА-Серебряные Львы» Андрей Алтыбармакян и нападающий «Омских Ястребов» Антон Ковалев.
На официальной церемонии, посвященной звездному
Матч звезд КХЛ состоится в Уфе
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