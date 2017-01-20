Ранее стало известно, что четыре хоккеиста, принимавшие участие в Кубке вызова Молодежной хоккейной лиги, примут участие в Матче звезд КХЛ. Ими стали Подлубошнов и Цулыгин, а также форвард петербургского «СКА-Серебряные Львы» Андрей Алтыбармакян и нападающий «Омских Ястребов» Антон Ковалев.

На официальной церемонии, посвященной звездному уик-энду, прошла жеребьевка, по итогам которой Подлубошнов был отправлен в дивизионе Харламова, Цулыгин — Тарасова. Алтыбармакян на Матче звезд будет играть за дивизион Чернышева, а Ковалеву достался дивизион Боброва.