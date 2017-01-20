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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28499570/
20 января 2017, 19:00 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Руководство «Нефтехимика» планирует подписать с Андреем Назаровым новый контракт

Директор «Нефтехимика» Владимир Кузнецов оценил работу тренерского штаба Андрея Назарова и сообщил, что клуб планирует подписать с ним новый контракт.

Директор <span class=error>Нефтехимика</span> Владимир Кузнецов оценил работу тренерского штаба Андрея <span class=error>Назарова</span> и сообщил что клуб планирует подписать с ним новый контракт. Увеличить
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«У нас ещё есть восемь матчей — пять домашних и три гостевых. Как отметил на пресс-конференции главный тренер команды Андрей Назаров, гонка за кубковой путевкой продолжается, шансы остаются. Правильно сказал в интервью капитан команды Геннадий Столяров — для нас стартовал финал Кубка Гагарина. Будем сражаться до последнего патрона.

Руководство “Нефтехимика” довольно штабом Назарова и планирует подписать с Андреем Викторовичем, а также его ассистентами новые контракты. Переговоры активно ведутся. Уже сейчас ясно, что клуб смог наиграть большую группу молодых хоккеистов — Кареева, Брынцева, Огурцова, Фазылзянова, Куликова, Порядина, Якимова, Шиксатдарова, Квартальнова и других. Это говорит о том, что сезон не прошел зря — у “Нефтехимика” хорошее будущее», — цитирует Кузнецова Russia-Hockey.ru.

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