Руководство «Нефтехимика» планирует подписать с Андреем Назаровым новый контракт

«У нас ещё есть восемь матчей — пять домашних и три гостевых. Как отметил на пресс-конференции главный тренер команды Андрей Назаров, гонка за кубковой путевкой продолжается, шансы остаются. Правильно сказал в интервью капитан команды Геннадий Столяров — для нас стартовал финал Кубка Гагарина. Будем сражаться до последнего патрона.



Руководство “Нефтехимика” довольно штабом Назарова и планирует подписать с Андреем Викторовичем, а также его ассистентами новые контракты. Переговоры активно ведутся. Уже сейчас ясно, что клуб смог наиграть большую группу молодых хоккеистов — Кареева, Брынцева, Огурцова, Фазылзянова, Куликова, Порядина, Якимова, Шиксатдарова, Квартальнова и других. Это говорит о том, что сезон не прошел зря — у “Нефтехимика” хорошее будущее», — цитирует Кузнецова Russia-Hockey. ru.