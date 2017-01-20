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20 января 2017, 18:47 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Вайсфельд: Ситуация с возможным отъездом форварда Капризова в НХЛ исключена

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ситуация с возможным отъездом форварда «Салавата Юлаева» Кирилла Капризова в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) исключена. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер клуба Леонид Вайсфельд.

Капризов был задрафтован в 2015 году Миннесотой в пятом раунде. Увеличить
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Капризов был задрафтован в 2015 году «Миннесотой» в пятом раунде. Форвард является двукратным призером молодежного чемпионата мира. Контракт Капризова с «Салаватом Юлаевым» заканчивается в 2018 году.

Ранее партнер Капризова по сборной России на чемпионате мира в Монреале и Торонто Герман Рубцов расторг контракт с «Витязем» и уехал выступать в одну из канадских юниорских лиг.

«Ситуация, как с Рубцовым, не повторится, поскольку клуб его сам отпустил. Рубцов, как я понимаю, не был знаковым игроком для “Витязя”, для них не было так это принципиально, — сказал Вайсфельд. — Мы когда эту сделку совершали, понимали, что делали, просчитывали варианты. Будь у него контракт до 2017 года, компенсация была бы не такой, а во-вторых, возможно, я бы с игроком разговаривал бы таким образом, что сказал, что мы переподпишем контракт и готовы заплатить за него любые деньги».

Салават Юлаев
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