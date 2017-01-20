Вайсфельд: Ситуация с возможным отъездом форварда Капризова в НХЛ исключена

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Капризов был задрафтован в 2015 году «Миннесотой» в пятом раунде. Форвард является двукратным призером молодежного чемпионата мира. Контракт Капризова с «Салаватом Юлаевым» заканчивается в 2018 году.

Ранее партнер Капризова по сборной России на чемпионате мира в Монреале и Торонто Герман Рубцов расторг контракт с «Витязем» и уехал выступать в одну из канадских юниорских лиг.