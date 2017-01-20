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20 января 2017, 18:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Нападающий минского «Динамо» Матерухин оштрафован

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига), состоявшегося 19 января.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Динамо» (Минск) Александра Матерухина (№ 28) наказание по правилу 537 г (Удар клюшкой) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.14.1. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

19.01.2017 19:30 Зрители 13370 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 1:3 Динамо Р
(0:1, 0:0, 1:2)
Главные тренеры
Крэйг Вудкрофт Нормундс Сейейс
Вратари
Бен Скривенс 56:07 (К. Лаланд 56:07-58:21) Якуб Седлачек
1-й период
05:58 Кирилл Готовец
Георг Головков 08:49
11:23 Андрей Степанов
Гунтис Галвиньш (Ф. Толузаков) 12:17
2-й период
Гинтс Мейя 23:14
25:33 Александр Матерухин
25:33 Александр Матерухин
30:36 Александр Павлович
38:06 Кирилл Готовец
3-й период
Ральфс Фрейбергс 43:38
43:51 Аарон Палушай
45:04 Андрей Степанов (Р. Граборенко, А. Гаврус)
52:32 Сергей Дрозд
52:32 Сергей Дрозд
53:55 Марк-Андре Граньяни
Микс Индрашис (Л. Дарзиньш, Г. Галвиньш) 55:06
55:41 Андрей Стась
Филипп Толузаков (Тим Сестито) 56:07
Александр Ерофеев 59:34
Статистика
43 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 10
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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