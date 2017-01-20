Нападающий минского «Динамо» Матерухин оштрафован

На матч чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» Мн, который проходил в Пекине, добрался единственный болельщик гостей. Пресс-служба «зубров» отыскала Николая Тарасова и взяла интервью. Кроме того, поклонник получит по два билета на любые матчи (включая поединки плей-офф) до конца сезона-2016/17.