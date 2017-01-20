Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28499234/
20 января 2017, 18:29 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Вайсфельд: Призер МЧМ по хоккею Воробьев останется в «Салавате» или уедет в НХЛ

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Михаил Воробьев по окончании сезона может либо остаться в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев», либо уехать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд.

Контракт 20-летнего форварда заканчивается весной нынешнего года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Контракт 20-летнего Воробьева заканчивается весной нынешнего года. Форвард стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2017 года.

«Мы только рады, что он прогрессирует. Он может поехать в “Филадельфию”, но другой клуб (КХЛ) его перехватить не может. Он в таком возрасте, что мы делаем фиксированное предложение, и он не выходит на рынок, — сказал Вайсфельд. — В “Филадельфию” он может уехать».

Согласно правовому регламенту КХЛ, клуб имеет право сделать хоккеисту в возрасте до 21 года квалификационное предложение. В этом случае игрок не выходит на рынок и не имеет право принимать предложения от других клубов.

«Он сам решит, что ему делать. Если бы меня спросили, я бы ему сказал, что ему надо закрепиться в составе здесь. Но у него там есть агент, у него своя голова на плечах», — отметил Вайсфельд.

Воробьев был выбран на драфте 2015 года «Филадельфией» в четвертом раунде.

Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
20 января

Антон Шипулин выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Антерсельве

Телеканал ARD выпустит новый фильм о допинге 22 января

Боец Нурмагомедов не будет проводить поединки в России в 2017 году