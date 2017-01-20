Вайсфельд: Призер МЧМ по хоккею Воробьев останется в «Салавате» или уедет в НХЛ
УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Михаил Воробьев по окончании сезона может либо остаться в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев», либо уехать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд.
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Контракт 20-летнего Воробьева заканчивается весной нынешнего года. Форвард стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2017 года.
«Мы только рады, что он прогрессирует. Он может поехать в “Филадельфию”, но другой клуб (КХЛ) его перехватить не может. Он в таком возрасте, что мы делаем фиксированное предложение, и он не выходит на рынок, — сказал Вайсфельд. — В “Филадельфию” он может уехать».
Согласно правовому регламенту КХЛ, клуб имеет право сделать хоккеисту в возрасте до 21 года квалификационное предложение. В этом случае игрок не выходит на рынок и не имеет право принимать предложения от других клубов.
«Он сам решит, что ему делать. Если бы меня спросили, я бы ему сказал, что ему надо закрепиться в составе здесь. Но у него там есть агент, у него своя голова на плечах», — отметил Вайсфельд.
Воробьев был выбран на драфте 2015 года «Филадельфией» в четвертом раунде.
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