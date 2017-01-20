Форвард «Салавата» Мертл выбыл из-за сотрясения мозга

«Чешский форвард “Салавата Юлаева” Томаш Мертл получил сотрясение мозга, это было выявлено после проведения МРТ. Срок восстановления пока неизвестен», — пояснили в пресс-службе.



Мертл получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» после силового приёма в исполнении капитана казанцев Александра Свитова. Свитова удалили до конца игры за атаку в область головы и шеи, позже он был дисквалифицирован на один матч.