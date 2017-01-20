Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28499210/
20 января 2017, 18:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форвард «Салавата» Мертл выбыл из-за сотрясения мозга

Нападающий «Салавата Юлаева» Томаш Мертл пропустит ближайшие матчи команды из-за сотрясения мозга. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили в пресс-службе уфимского клуба.

«Чешский форвард “Салавата Юлаева” Томаш Мертл получил сотрясение мозга, это было выявлено после проведения МРТ. Срок восстановления пока неизвестен», — пояснили в пресс-службе.

Мертл получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» после силового приёма в исполнении капитана казанцев Александра Свитова. Свитова удалили до конца игры за атаку в область головы и шеи, позже он был дисквалифицирован на один матч.

Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Вайсфельд: Призер МЧМ по хоккею Воробьев останется в «Салавате» или уедет в НХЛ

Вайсфельд: Призер МЧМ по хоккею Воробьев останется в «Салавате» или уедет в НХЛ

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Михаил Воробьев по окончании сезона может либо остаться в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев», либо уехать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России