Болельщик «Динамо», который добрался до Пекина и поддержал нашу команду в матче с «Куньлунем», получит билеты на домашние матчи «зубров»
На матч чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» Мн, который проходил в Пекине, добрался единственный болельщик гостей.
Пресс-служба «зубров» отыскала Николая Тарасова и взяла интервью. Кроме того, поклонник получит по два билета на любые матчи (включая поединки плей-офф) до конца сезона-2016/17.
В Пекине оказался волей судьбы, в служебной командировке. А узнав, что там в те же сроки играет родное «Динамо», просто не имел права не пойти на матч! Предпринял все усилия, чтобы оказаться на хоккее, хотя найти арену и даже купить билет было не так легко.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter