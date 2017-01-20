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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28498617/
20 января 2017, 17:40 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

Болельщик «Динамо», который добрался до Пекина и поддержал нашу команду в матче с «Куньлунем», получит билеты на домашние матчи «зубров»

На матч чемпионата КХЛ «Куньлунь» — «Динамо» Мн, который проходил в Пекине, добрался единственный болельщик гостей. Пресс-служба «зубров» отыскала Николая Тарасова и взяла интервью. Кроме того, поклонник получит по два билета на любые матчи (включая поединки плей-офф) до конца сезона-2016/17.

В Пекине оказался волей судьбы, в служебной командировке. А узнав, что там в те же сроки играет родное «Динамо», просто не имел права не пойти на матч! Предпринял все усилия, чтобы оказаться на хоккее, хотя найти арену и даже купить билет было не так легко. Во-первых, там практически никто не говорит по-английски, я, в свою очередь, не владею китайским. Объясняться в итоге пришлось преимущественно языком жестов. Во-вторых, на сайте «Куньлуня» никакой информации нет. Конечно, «задним числом» понимаю, что надо было обратиться в наш клуб, в «Динамо», но тогда мне казалось, что в КХЛ в любом городе все будет организовано на самом высоком уровне, и никаких проблем с тем, чтобы сходить на хоккей, не случится. Настоящим квестом было найти саму арену. Взял карту, поехал, но прибыв на предполагаемое место ее расположения, увидел, что все застроено какими-то высотными зданиями. Попытки как-то, показав карту, выяснить у местных жителей, где я нахожусь, к успеху не привели. Похоже, что они сами попали в тот район чуть ли не впервые. Ладно, арену в итоге все же нашел. Но вот отыскать там кассы не получилось. Узнал, что билеты вроде бы можно приобрести в торговом центре. Там, через 15 переводчиков удалось найти небольшую стоечку, где на пластиковом столике торговали теми самыми билетами. Понятно, что карточкой расплатиться было нельзя, но все же я завладел заветными билетами.

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