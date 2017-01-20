Александр Матерухин не будет дисквалифицирован КХЛ
Судейско-дисциплинарный комитет КХЛ вынес решение по эпизоду с участием форварда минского «Динамо» Александра Матерухина.
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«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК “Динамо” (Минск) Александра Матерухина (№ 28) наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) “Правил игры в хоккей сезона 2016/2017” — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.14.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу», — пишет официальный сайт КХЛ.
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