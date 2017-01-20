Форвард ХК «Ак Барс» Свитов дисквалифицирован на одну игру после матча с «Салаватом»

«Ак Барс» в среду в Казани обыграл в овертайме «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата со счетом 6:5. На 35-й минуте Свитов получил дисциплинарный штраф до конца игры за атаку соперника в область головы и шеи.

В пятницу Спортивно-дисциплинарный комитет лиги на основании представленных материалов принял решение переквалифицировать наложенное на Свитова наказание по правилу 540 (Атака в голову или шею) на наказание по правилу 520 (Толчок на борт) и согласно статье 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать форварда на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Кроме того, после игры «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига) СДК КХЛ принял решение оштрафовать нападающего минчан Александра Матерухина за удар соперника клюшкой.