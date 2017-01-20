Форвард ХК «Ак Барс» Свитов дисквалифицирован на одну игру после матча с «Салаватом»
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Форвард казанского «Ак Барса» Александр Свитов дисквалифицирован на одну игру после матча регулярного чемпионата КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева», сообщается на сайте лиги.
«Ак Барс» в среду в Казани обыграл в овертайме «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата со счетом 6:5. На 35-й минуте Свитов получил дисциплинарный штраф до конца игры за атаку соперника в область головы и шеи.
В пятницу
Кроме того, после игры «Динамо» (Минск) — «Динамо» (Рига) СДК КХЛ принял решение оштрафовать нападающего минчан Александра Матерухина за удар соперника клюшкой.
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