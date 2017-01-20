Прощай, Рафа. Не стало знаменитого хоккейного арбитра
Сегодня утром, когда мы с коллегой Павлом Лысенковым летели в Уфу на звездный
уик-энд КХЛ, пришла печальная новость — ушел из жизни один из авторитетнейших хоккейных судей Рафаэль Кадыров. Ему было только 47.
Я знал о тяжелом недуге Кадырова — опухоли головного мозга. Нечто подобное случилось 20 лет назад с главным тренером «Крыльев Советов» и сборной России Игорем Дмитриевым. Летом 1996-го ему сделали операцию, он вернулся к работе, руководил национальной командой на ЧМ-1997, но в декабре скончался.
В ноябре КХЛ начала сбор средств для Кадырова. Увы, он не смог побороть страшную болезнь.
В полете, прослушав метеосводку из Уфы, я рассказал молодому коллеге, как морозным январским вечером 2009 года мы летели с Кадыровым в Уфу, куда меня пригласили на полуфинал Лиги чемпионов «Салават Юлаев» — «Магнитка».
— Рафа, — представился Кадыров, когда нас знакомил маститый фотохудожник Владимир Беззубов. — Я вас довезу до гостиницы, если машина заведется. Она ждет в аэропорту.
Время в самолете пролетело в мгновение ока. Рафа рассказывал, как судил молодежный чемпионат мира-2006 в Ванкувере, где наши под руководством Сергея Михалева были разгромлены в финале канадцами 0:5, про
Мы заслушались байками Кадырова. Да и его машина, простоявшая несколько дней на морозе, к счастью, завелась, и вскоре мы ужинали в отеле.
— Рафа,
— А ты бери в жестяных банках,
С тех пор, когда приезжаю в Уфу, всегда захожу в этот кадыровский магазинчик, отовариваюсь.
8 сентября в Нижнем Новгороде Кадыров в паре с Романом Щеневым работал на матче «Торпедо» — «Амур» (0:1), ставшем для него 700-м в чемпионатах страны. Прошло всего четыре с половиной месяца, и Рафа, человек жизнерадостный и во всех смыслах позитивный, больше не с нами.
Завтра в Уфе мы попрощаемся с Кадыровым, а Звездный уикэнд начнется минутой молчания.
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