Квартальнов: Мамин приступил к работе в зале, у Киселевича пока «постельный режим»
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Защитник ЦСКА Богдан Киселевич и форвард московских армейцев Максим Мамин не работают в общей группе в связи с вирусным заболеванием, травм у хоккеистов нет, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер команды Дмитрий Квартальнов.
Киселевич и Мамин в среду не приняли участие в игре чемпионата КХЛ против «Динамо» (0:1).
«Киселевич и Мамин у нас приболели, там чисто вирусное заболевание, никаких нет травм. Мамин уже в зале работает, а у Киселевича пока постельный режим», — сказал Квартальнов.
Форвард Вячеслав Основин вернулся в расположение ЦСКА после двух игр за «Звезду» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).
«Основин хорошо сыграл за “Звезду”, теперь продолжает работать с первой командой. Были моменты, где мы не совсем довольны, но эти моменты он и сам знает, сам видит. Славка хороший хоккеист, просто ему нужно учиться играть большие матчи», — отметил Квартальнов.
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