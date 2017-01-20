Квартальнов: Мамин приступил к работе в зале, у Киселевича пока «постельный режим»

Киселевич и Мамин в среду не приняли участие в игре чемпионата КХЛ против «Динамо» (0:1).

«Киселевич и Мамин у нас приболели, там чисто вирусное заболевание, никаких нет травм. Мамин уже в зале работает, а у Киселевича пока постельный режим», — сказал Квартальнов.

Форвард Вячеслав Основин вернулся в расположение ЦСКА после двух игр за «Звезду» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

«Основин хорошо сыграл за “Звезду”, теперь продолжает работать с первой командой. Были моменты, где мы не совсем довольны, но эти моменты он и сам знает, сам видит. Славка хороший хоккеист, просто ему нужно учиться играть большие матчи», — отметил Квартальнов.