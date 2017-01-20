Московское «Динамо» подготовило сюрприз студентам и Татьянам на матче КХЛ с «СЮ»

Для всех студентов билеты на матч на сектора 211−214 будут продаваться по цене 100 рублей. Чтобы приобрести билеты по специальной цене соискателям надо предъявить в кассах студенческий билет и электронную карту на экране любого устройства, либо отправить заявку на указанный электронный адрес.

Также «Динамо» поздравляет всех носительниц имени Татьяна с наступающим праздником и приглашает их посетить игру бесплатно. В рамках акции Татьяна с одним спутником может бесплатно попасть на сектора 5-го этажа. Получить приглашения можно перед матчем на служебном входе, предъявив паспорт.