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20 января 2017, 16:31 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Московское «Динамо» подготовило сюрприз студентам и Татьянам на матче КХЛ с «СЮ»

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт. Московское «Динамо» подготовило специальное предложение под домашний матч КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым», который пройдет 25 января, в День студента и Татьянин день, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

Для всех студентов билеты на матч на сектора 211−214 будут продаваться по цене 100 рублей. Чтобы приобрести билеты по специальной цене соискателям надо предъявить в кассах студенческий билет и электронную карту на экране любого устройства, либо отправить заявку на указанный электронный адрес.

Также «Динамо» поздравляет всех носительниц имени Татьяна с наступающим праздником и приглашает их посетить игру бесплатно. В рамках акции Татьяна с одним спутником может бесплатно попасть на сектора 5-го этажа. Получить приглашения можно перед матчем на служебном входе, предъявив паспорт.

Динамо М
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