Вайсфельд: «Салават Юлаев» рассчитывает, что Мертл сыграет с «Витязем» в понедельник

Мертл получил рваную рану века в матче против «Ак Барса» (5:6 ОТ) в среду. Мертл получил повреждение в конце второго периода после столкновения с Александром Свитовым, после чего покинул площадку на носилках и не смог продолжить игру. «Салават Юлаев» сыграет в Подольске против «Витязя» 23 января.

«С Мертлом все нормально, насколько мы понимаем. Рассчитываем, что Томаш сыграет в понедельник в Подольске», — сказал Вайсфельд по телефону.