Вайсфельд: «Салават Юлаев» рассчитывает, что Мертл сыграет с «Витязем» в понедельник
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» рассчитывает, что чешский форвард Томаш Мертл сыграет в матче чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя», сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер уфимцев Леонид Вайсфельд.
Мертл получил рваную рану века в матче против «Ак Барса» (5:6 ОТ) в среду. Мертл получил повреждение в конце второго периода после столкновения с Александром Свитовым, после чего покинул площадку на носилках и не смог продолжить игру. «Салават Юлаев» сыграет в Подольске против «Витязя» 23 января.
«С Мертлом все нормально, насколько мы понимаем. Рассчитываем, что Томаш сыграет в понедельник в Подольске», — сказал Вайсфельд по телефону.
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