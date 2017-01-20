Голевая феерия в Москве иС

Сегодня утром, когда мы с коллегой Павлом Лысенковым летели в Уфу на звездный уик-энд КХЛ, пришла печальная новость — ушел из жизни один из авторитетнейших хоккейных судей Рафаэль Кадыров. Ему было только 47.