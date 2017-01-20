Голевая феерия в Москве иС
2
1—22 января в Уфе пройдут ключевые мероприятия Недели звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В субботу на льду «Уфа-Арены» состоится «Мастер-шоу» с участием сильнейших игроков лиги, а в воскресенье зрителям будут представлены три матча (два полуфинала и финал), в которых сойдутся представители четырех дивизионов КХЛ.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ТАСС вспоминает рекорды, установленные в восьми предыдущих Матчах звезд КХЛ, а также рассказывает, как можно добраться до «Уфа-Арены», на которой пройдет хоккейное шоу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter