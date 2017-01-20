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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28496892/
20 января 2017, 16:22 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Голевая феерия в Москве иС

21—22 января в Уфе пройдут ключевые мероприятия Недели звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В субботу на льду «Уфа-Арены» состоится «Мастер-шоу» с участием сильнейших игроков лиги, а в воскресенье зрителям будут представлены три матча (два полуфинала и финал), в которых сойдутся представители четырех дивизионов КХЛ.

ТАСС вспомнил достижения установленные в играх с участием сильнейших хоккеистов лиги. Увеличить
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ТАСС вспоминает рекорды, установленные в восьми предыдущих Матчах звезд КХЛ, а также рассказывает, как можно добраться до «Уфа-Арены», на которой пройдет хоккейное шоу.
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