Барабанов: В ночные клубы ходил лет в 17, сейчас люблю походы

В нынешнем сезоне Александр Барабанов набрал 24 (13+11) очка в матчах КХЛ. 22-летний нападающий сейчас единственный воспитанник петербургского хоккея в основной команде СКА.



В 2014 году Барабанов стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира, а через год выиграл Кубок Гагарина в составе «армейцев» с берегов Невы.



Всю свою карьеру Барабанов провёл в системе СКА начиная от детской команды в Петергофе. В интервью «Чемпионату» молодой нападающий рассказал о подготовке к плей-офф, хоккейных суевериях, прабабушке, пережившей блокаду Ленинграда, суровом детстве и отношении к футболу.



«Не всё же СКА выигрывать. Поражения тоже нужны»

— До конца «регулярки» остался месяц. Мыслями уже готовитесь к плей-офф?

— Мы сосредоточены на каждом матче, каждая игра — подготовка к плей-офф. Через все встречи стараемся максимально подготовить себя. Хотя, конечно, мысли о матчах на вылет уже есть.



— Четыре подряд поражения СКА в начале января — такого в регулярном чемпионате с командой никогда не случалось. Что это было?

— Такое случается. Не всё же нам выигрывать (смеётся). Не сказать, что мы проигрывали по всем статьям, все игры были очень упорные, просто где-то не везло. Поражения тоже нужны, в такие моменты команда сплачивается, проявляет характер, и мы все дружно выходим из сложной ситуации.



— После поражения от «Йокерита» СКА на время лишился первой позиции в «регулярке». Как восприняли эту новость в команде и вообще часто заглядываете в турнирную таблицу?

— Я внимания на это не обращаю. Не могу сказать, что мы собираемся командой и обсуждаем, на первом СКА месте или на втором (улыбается).



— Насколько для СКА принципиальна победа в регулярном чемпионате КХЛ?

— Важно подойти в оптимальной форме к плей-офф. Конечно, хотелось бы занять первое место в «регулярке», но самое главное — Кубок Гагарина.



— Проклятье победителя «регулярки» не пугает? Ещё ни разу команда-победитель регулярного чемпионата не выигрывала Кубок Гагарина.

— Нет, не страшит, всё нормально. Будет здорово, если мы сломаем этот стереотип.



— Какие хоккейные суеверия и ритуалы у вас есть?

— Я бы не сказал, что есть прямо суеверия, просто сначала надеваешь левый конёк, потом правый. Это скорее привычки.



«Слишком сильно копаюсь в себе, вот и не удаётся долгое время забить»

— Вы с блеском начали сезон, однако затем наступил небольшой спад. С чем его связываете?

— Очень много моментов упустил, меня и в первое звено тренер ставил, играю много времени, но шайба никак не хочет идти в ворота. Вот не идёт и всё! Надо её с мясом затолкать и тогда, может, пойдёт (улыбается).



— Низкая результативность в последние месяцы — причина в высокой конкуренции в СКА или ваши личные недоработки и ошибки?

— Да дело не в конкуренции или моих недоработках. Как в СКА можно недорабатывать? Может, наоборот, чересчур перерабатываю. Просто не везёт пока. Наверное, слишком сильно копаюсь в себе, надо немного расслабиться, и всё получится.



— Когда тренер ставит в первое звено, чувствуете больше ответственности?

— Конечно! Играть с такими партнёрами непросто, нужно соответствовать им.

«Бывало, собирал мелочь у фонтанов в Петергофе»

— Типичная история из детства спортсмена: поездки на тренировки на другой конец города, жертвы родителей ради спортивного будущего ребёнка. Ваша история не исключение?

— У меня было немного не так. У меня есть двое братьев. Сначала отец нас отправил на бокс, потом отдал в бальные танцы, чтобы лучше двигались, а потом меня оттуда выгнали. Я пошёл на хоккей, старший ещё совмещал танцы и хоккей, а младший по нашим стопам на лёд пошёл сразу. В Петергофе, где мы жили, построили ледовую арену в пяти минутах ходьбы от дома, так что выбор спорта был очевиден. Школа, хоккейный стадион и дом — всё в шаговой доступности.



— Как родителям удавалось справляться с тремя мальчишками-хоккеистами в семье?

— Нормально, вроде бы. Мы, конечно, озорные были, но что поделаешь. Клюшками дома не дрались, просто кулаками махались. Мой отец — спецназовец, так что воспитание у нас было строгое. Порядок везде, папа постоянно на земле нас тренировал. Кроссы бегали, прыгали — всё как надо. «Армейская» закалка помогает и в спорте, и по жизни. Благодарен отцу за всё, что он в меня вложил.



— В каком возрасте переехали в Петербург? Сложно было покидать родной дом?

— Отец продолжает жить в Петергофе, часто бываю у родных, так что уезжать было несложно. 40 минут ехать, и ты у родителей. Сейчас, конечно, не всегда удаётся побывать дома, график очень напряжённый, матчи через день идут. Дай бог раз в месяц по ходу сезона приезжаю в Петергоф.



— Для кого-то сложно приучить себя убираться и заправлять постель, потому что дома за него это делали мама, кто-то не может себе даже завтрак приготовить. Что для вас было самым сложным, когда вы стали жить один без родителей?

— Сейчас за мной может поухаживать моя девушка. Есть кому за мной присмотреть (улыбается).



— Один бы не выжили?

— Не знаю даже (смеётся). Куда бы я делся? Выжил бы, конечно!



— Дома с родными хоккей часто обсуждаете?

— Близкие звонят постоянно, разговариваем о хоккее. С папой можем по вечерам обсудить матчи, он даёт мне подсказки.

«Первую зарплату отдал отцу»

— Чем помимо хоккея увлекаетесь?

— Хобби есть. Могу на лыжах покататься, летом люблю в поход сходить.



— Любите рыбалку?

— Очень хочу сходить как-нибудь, но пока не умею. Надо найти любителя рыбалки, в окружении что-то у меня нет такого. Мне нравится ходить в поход с палатками, на лодке поплавать, развеяться на свежем воздухе.



— Сколько раз в своей жизни в ночных клубов были?

— Лет в 16−17 бывало ходил. Сейчас, конечно, уже реже бываю.



— На что потратили свою первую зарплату?

— Отдал её сразу отцу, на себя не тратил ничего.



— В футболе сейчас появилась мода уезжать в Китай. Согласились бы переехать туда с четырёхкратным увеличением зарплаты?

— Честно говоря, не люблю такие разговоры. У меня контракт со СКА, и я не хочу ничего предполагать и думать о переходе куда-то. Мне всё нравится в моём родном городе.



— О вас рано заговорили как о восходящей звезде. Голова не кружилась?

— От чего закружилась? Я бы не сказал, что много забиваю. Мне 22 года, меня уже сложно назвать молодым хоккеистом, пора реализовывать свой потенциал. Звездой совершенно себя не чувствую.

«Кросби — это Месси в хоккее»

— Санкт-Петербург принято считать городом двух команд. Какие у вас отношения с футболом?

— Не очень, если честно (улыбается). Ни разу не был на «Петровском», всё хочу сходить, но никто не зовёт. Фанатом «Зенита» назвать себя точно не могу.



— По телевизору смотрите футбол?

— Да, иногда бывает. За «Барселону» болею, матчи «Реала» ещё смотрю.



— Кто же хоккейный Месси?

— Синди Кросби.



— Ваш младший брат Владимир играет в «СКА-1946», а чем сейчас занимается старший, Иван?

— Он тренирует, работает вторым тренером в СДЮШОР СКА. Не стал продолжать хоккейную карьеру игрока, старался, но не сложилось. Обидно за него.



— С младшим братом тесно общаетесь?

— Конечно! Мы всегда с ним были как настоящие братья. Всё время на связи. Не сказать, что он у меня часто спрашивает совета, Владимир привык всё сам решать, он на своей волне. Хотя я всегда слежу за его выступлениями, звоню, после того как он гол забил или передачу отдал, стараюсь подсказать.



— Сыграть с младшим братом вместе за СКА — главная мечта?

— Естественно, очень хотел бы, чтобы это побыстрее случилось.



— 27 января — день снятия блокады Ленинграда. У вас, как у коренного петербуржца, родственники застали блокаду?

— В детстве, конечно, родители и бабушки многое рассказывали. В блокадном Ленинграде была моя прабабушка Галина Романова. Почти 900 дней она находилась в городе. Сначала работала санитаркой в госпитале около Марсова поля, потом в цирке тушила пожары от падающих с неба бомб. После войны прабабушка получила медаль «За оборону Ленинграда».