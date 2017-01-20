Ягр едва не замерз, а Радулов отлупил Мозякина. Чем запомнились Матчи звезд КХЛ

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2009 год

МАТЧ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ!

Первый Матч звезд КХЛ, состоявшийся 10 января 2009 года запомнился в первую очередь самим местом проведения. Такого раньше никогда не бывало! Лучшие игроки нашей лиги сошлись в хоккейном поединке в самом сердце, в самом святом месте России — на Красной Площади. Каток залили прямо напротив мавзолея. На льду команда Яшина сражалась против команды Ягра. И сборная великого чешского форварда добилась успеха на трескучем морозе — 7:6.

— Сыграть на Красной площади — отличная идея, — заявил после победы Яромир Ягр. — Хотя сложно было все организовать, сделать нормальный лед, все прошло просто восхитительно. От этой игры останутся только отличные воспоминания. Мы и так все время выступаем на аренах. А это совсем другой случай, особенный матч. Никто не вспомнит, какой был счет, зато все будут помнить, в каком месте прошел этот Матч звезд. А я лично не забуду, как же тут было холодно!

2010 год

ГРЕТЦКИ ОКАЗАЛСЯ БЕЛОРУСОМ.

В 2010 году Матч звезд КХЛ поразил не только масштабом — шоу прошло в Минске, на новеньком 15-тысячнике. Но и присутствием именитого гостя из Канады. На праздник пожаловал сам Уэйн Гретцки! Причем, оказалось, что у главной канадской звезды всех времен — белорусские корни. После Матча звезд Уэйна ждала встреча с мигом отыскавшейся местной родней….

— Мой дедушка Терентий говорил на белорусском, — рассказал Гретцки. — А бабушка — на польском. Между собой они общались на украинском. У всех их детей украинский был первым языком. В 1972 году, когда встречались сборные СССР и Канады, моя мама давала интервью телеканалу и резко перешла на смесь русского с украинским. Всех удивила! А мой отец и сейчас по-украински говорит.

2011 год

ДЕДУШКА ГАШЕК НА ЛЬДУ.

Нет никаких сомнений в том, что в Питере, на Матче Звезд КХЛ-2011 главной фигурой был спартаковец Доминик Гашек. Ведь за неделю до начала соревнований матерому вратарю исполнилось 46 лет! В том поединке команда Запада, за которую выступал великий Доминатор, пропустила 18 шайб! Но Гашек ни сколько не расстроился..

— Я отлично провел время, — сказал Доминик после матча. — Такие игры — отличный шанс повидать старых знакомых. И узнать новых. Некоторые ребята, игравшие сегодня, моложе меня на двадцать с лишним лет. По-моему, это здорово! Я выступал во многих Матчах звезд. Но это был первый в Европе. И он очень похоже на НХЛ.

Кстати, насчет разницы в возрасте Гашек не преувеличивал. Ведь в том поединке принял участие и самый молодой игрок за всю историю Матчей звезд КХЛ — 18-летний челябинец Евгений Кузнецов, который оказался моложе Гашека аж на 28 лет!

2012 год

АРИЯ ОТ АНИСИНА.

Форвард Михаил Анисин просто поразил хоккейных знатоков на Матче Звезд-2012 в Риге. Во время шоу он неожиданно завладел микрофоном и исполнил настоящую оперную арию.

— Пел сам, получилось все спонтанно, — рассказал потом Михаил. — Пошутили на эту тему с Олегом Знарком. Организаторы шоу думали застать нас врасплох, когда предложили мне спеть. Ничего не оставалось, как выйти и исполнить один куплет. Когда папа в конце карьеры играл в Италии, мы ходили в театр La Scala, я слушал Лучано Паваротти, запомнил этот куплет O Sole Mio. Вот поэтому и спел именно его.

Жаль, что в последнее время Анисин поражает болельщиков совсем другими неординарными поступками. Да такими, что они только головой качают: «Он еще и поет…».

2013 год

ФИГУРИСТ КОВАЛЬЧУК.

На Матче звёзд КХЛ-2013 в Челябинске капитаны команд Востока и Запада Алексей Морозов и Илья Ковальчук выступили в роли фигуристов. Оба нападающих должны были повторить элементы фигурного катания за своей партнёршей Марианной Шутовой в рамках конкурса капитанов. И надо признаться в парном разряде знаменитые форварды выглядели довольно артистично!

— До этого никогда не танцевал фигурное катание, — признался позже Ковальчук — Это было первый раз в жизни и, надеюсь, в последний. Да, неплохо получилось. Мне девочка подсказала вовремя. С хорошей партнершей легко танцевать.

2014 год

СУПЕРМЕН БАРУЛИН И РЫБКА МИЛОВЗОРОВА.

Хоккейный праздник в Братиславе накануне Олимпийских игр в Сочи неожиданно обернулся ярким карнавалом. Игроки КХЛ соревновались больше не в мастерстве, а в… новогодних костюмах.

Так голкипер Константин Барулин вышел на лед с голым торсом, перетянутый узлами огромных мышц. Так казалось издалека. И потом утверждал, что мускулатура его собственная.

Егор Миловзоров водрузил на голову огромную рыбу из фольги. И выполняя буллит нырнул между ног вратарю.

И только Сергей Мозякин на этом празднике был грустным.

— Вы удивляетесь, что меня в Сочи не берут? Поверьте, не только вы, — сказал форвард. — Но я уже смирился, что на Олимпиаду не поеду. Все понял седьмого января, когда прочитал нашу заявку. Даже если бы я сейчас набрал сто очков, меня в Сочи все равно не позвали бы.

2015 год

БУЛЛИТ МИРОНОВА ИЗ ТЕЛЕЖКИ.

Матч Звезд КХЛ-2015 в прошел в олимпийском Сочи и был призван повысить интерес к хоккею в этом южном регионе.

Самым экстравагантным блюдом на «столе» дворца «Большой» стали, пожалуй, буллиты. Самый мастерский бросок по воротам нанес Никита Гусев. Но приз зрительских симпатий уехал в «Динамо» на… продуктовой тележке.

Именно сидя в ней защитник Андрей Миронов вышел один на один с вратарем. Кстати, катил телегу другой голкипер — Александр Еременко.

— Это мы с Еремой вместе придумали, — рассказал Миронов после матча. — Повезло, что нашли такой транспорт во дворце.

— А я думал вы его из ближайшего универсама сперли!

— Нет, не пришлось. Мы ее у «Сочи» одолжили. Они на ней белье, наверное, в прачечную катают. Спасибо большое клубу за то, что не пожадничали!

Ну, а еще в Сочи на первый план впервые вышли и талисманы клубов — устроив отчаянную массовую драку на льду!

2016 год

ЯРОСТЬ РАДУЛОВА.

Не менее интересно прошли буллиты и год спустя, когда Матч звезд вернулся в Москву.

Ну разве можно забыть, как Линус Умарк несся к воротам с пылающей клюшкой и даже брови Илье Сорокину опалил выполняя бросок!

А Анатолий Голышев стрелял опять же в Сорокина из лука. И очень радовался потом, что не поранил вратаря. Потому что изображал вовсе не Робин Гуда, а Купидона.

Но кульминацией праздника стал сам матч, где Александр Радулов сперва неожиданно выступил в роли тафгая. Схватил в охапку Сергея Мозякина, да и свалил капитана Востока на лед, устроив потешную драку. А затем вообще встал в ворота! И Запад в итоге выиграл с феноменальным счетом 28:23!

— Александр, как, почему? — налетели на Радулова после матча корреспонденты.

— Ну вам же понравилось, — улыбнулся форвард в ответ. — Значит, все было правильно?