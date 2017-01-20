Квартальнов: Светлаков пропустит минимум неделю, ответа от КХЛ по эпизоду пока нет
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард ЦСКА Андрей Светлаков пропустит по меньшей мере неделю после полученного в игре с московским «Динамо» сотрясения, ответа от Континентальной хоккейной лиги по эпизоду пока нет, заявил главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов.
Светлаков получил сотрясение мозга в матче с московским «Динамо» (0:1) в среду. После матча Квартальнов заявил, что ему интересна позиция КХЛ по эпизоду, в котором Светлаков получил травму после удара защитника «Динамо» Ильи Никулина.
«Светлаков пропустит по меньшей мере неделе, ответа от КХЛ по эпизоду мы пока не получили», — сказал Квартальнов журналистам.
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