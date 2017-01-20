Квартальнов: Светлаков пропустит минимум неделю, ответа от КХЛ по эпизоду пока нет

Светлаков получил сотрясение мозга в матче с московским «Динамо» (0:1) в среду. После матча Квартальнов заявил, что ему интересна позиция КХЛ по эпизоду, в котором Светлаков получил травму после удара защитника «Динамо» Ильи Никулина.

«Светлаков пропустит по меньшей мере неделе, ответа от КХЛ по эпизоду мы пока не получили», — сказал Квартальнов журналистам.