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20 января 2017, 14:39 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Квартальнов: Светлаков пропустит минимум неделю, ответа от КХЛ по эпизоду пока нет

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Форвард ЦСКА Андрей Светлаков пропустит по меньшей мере неделю после полученного в игре с московским «Динамо» сотрясения, ответа от Континентальной хоккейной лиги по эпизоду пока нет, заявил главный тренер армейцев Дмитрий Квартальнов.

Светлаков получил сотрясение мозга в матче с московским «Динамо» (0:1) в среду. После матча Квартальнов заявил, что ему интересна позиция КХЛ по эпизоду, в котором Светлаков получил травму после удара защитника «Динамо» Ильи Никулина.

«Светлаков пропустит по меньшей мере неделе, ответа от КХЛ по эпизоду мы пока не получили», — сказал Квартальнов журналистам.

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