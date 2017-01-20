Федоров: Потеря хоккеиста Светлакова станет проверкой на прочность для ЦСКА

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Светлаков получил сотрясение мозга 18 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного «Динамо» (0:1).

«Надеемся, что эта проблема не такая глобальная, что она не затянется. Андрей был большой частью нашей игры, такие вещи случаются при “грязной” игре, но, думаю, мы найдем выход из положения. Для других ребят это проверка на прочность, все подходит к плей-офф. Ребятам нужно очень прилично отработать и показать высокий уровень хоккея», — сказал Федоров.

23 января в гостевом матче со «Спартаком» на льду после травмы появится французский нападающий Стефан Да Коста. «Я хочу Стефу пожелать хорошо войти в игру, пожелать ему уверенности и ничего лишнего не придумывать, сыграть по заданию тренера, как он умеет. Понимаю, он давно не играл, поэтому будут какие-то нервы. Ему нужно вкатиться в игру, поймать ритм и помочь команде», — поделился мнением Федоров.

После 51 игры ЦСКА набрал 114 очков и занимает второе место в Западной конференции.