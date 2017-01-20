Федоров: Потеря хоккеиста Светлакова станет проверкой на прочность для ЦСКА
МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Травма нападающего Андрея Светлакова должна заставить хоккеистов ЦСКА прилично отработать и показать высокий уровень игры. Такое мнение журналистам высказал главный менеджер клуба Сергей Федоров.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Светлаков получил сотрясение мозга 18 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного «Динамо» (0:1).
«Надеемся, что эта проблема не такая глобальная, что она не затянется. Андрей был большой частью нашей игры, такие вещи случаются при “грязной” игре, но, думаю, мы найдем выход из положения. Для других ребят это проверка на прочность, все подходит к
23 января в гостевом матче со «Спартаком» на льду после травмы появится французский нападающий Стефан Да Коста. «Я хочу Стефу пожелать хорошо войти в игру, пожелать ему уверенности и ничего лишнего не придумывать, сыграть по заданию тренера, как он умеет. Понимаю, он давно не играл, поэтому будут
После 51 игры ЦСКА набрал 114 очков и занимает второе место в Западной конференции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter