Хоккеист ЦСКА Да Коста, пропустивший более трех месяцев, тренируется в общей группе
Французский форвард хоккейного клуба ЦСКА Стефан Да Коста, не играющий с 15 октября, работает в общей группе на тренировке армейцев в пятницу.
Да Коста получил травму в игре против рижского «Динамо» 15 октября. В 17 матчах текущего сезона он набрал 11 очков (5 голов и 6 передач).
ЦСКА занимает второе место в Западной конференции КХЛ, на четыре очка отставая от СКА (Санкт-Петербург).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter