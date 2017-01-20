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20 января 2017, 12:43 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист ЦСКА Да Коста, пропустивший более трех месяцев, тренируется в общей группе

Французский форвард хоккейного клуба ЦСКА Стефан Да Коста, не играющий с 15 октября, работает в общей группе на тренировке армейцев в пятницу.

Да Коста получил травму в игре против рижского «Динамо» 15 октября. В 17 матчах текущего сезона он набрал 11 очков (5 голов и 6 передач).

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции КХЛ, на четыре очка отставая от СКА (Санкт-Петербург).

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