От «Салавата Юлаева» до СКА. Самые играющие команды в истории КХЛ

В матче против «Йокерита» СКА забросил три шайбы и тем самым побил рекорд КХЛ по количеству голов в регулярном чемпионате, принадлежавший «Салавату Юлаеву», забившему 215 голов в сезоне-2009/10. На данный момент на счету СКА 217 шайб, учитывая то, что клуб из Санкт-Петербурга провёл только 51 игру «регулярки». Мы вспомнили, какие клубы в предыдущих сезонах КХЛ играли так же результативно.

Сезон-2008/09

Команда: «Салават Юлаев»

Количество шайб: 203



В первый сезон КХЛ уфимцы под руководством Сергея Михалёва в «регулярке» спуску не давали никому. Первое место по итогам чемпионата с 7-очковым отрывом от ближайшего преследователя «Ак Барса» и 203 шайбами в активе делали «Салават» безоговорочным фаворитом плей-офф. Лучшими бомбардирами клуба в том сезоне были Алексей Терещенко, Александр Пережогин и Александр Радулов, набравшие на троих 158 очков, а уверенная поддержка от Таратухина, Воробьёва и Антипова, каждый из которых набрал больше 30 очков, делала атаку «Салавата» бесспорно сильнейшей в лиге. Однако беда пришла, откуда не ждали: скромный по тем годам «Авангард», попавший в плей-офф с 8-го места на «Востоке», неожиданно легко переиграл Уфу со счётом 3−1 в серии.



Сезон-2009/10

Команда: «Салават Юлаев»

Количество шайб: 215



Схожая ситуация повторилась с Уфой на следующий год, когда они также выиграли «регулярку» с отрывом в 7 очков на этот раз от СКА и отметились 215 голами — рекорд, державшийся 7 лет и обновлённый СКА в текущем сезоне. Под руководством Вячеслава Быкова в «Салавате» лучшими бомбардирами в тот сезон были Александр Радулов, Патрик Торесен и Сергей Зиновьев. На этот раз, правда, у уфимцев все более удачно сложилось в плей-офф. Уфа дошла до финала конференции, где уступила в 6 матчах будущему чемпиону «Ак Барсу». Впрочем, «Салават» не остался в стороне от личных наград — так Александр Радулов был признан МVP сезона.

Сезон-2010/11

Команда: «Салават Юлаев»

Количество шайб: 210



Несмотря на то что «Салават» вновь стал самой результативной командой «регулярки», занять первое место по итогам 54 игр им не удалось. Омский «Авангард» опередил Уфу на 9 очков, хотя в плане заброшенных шайб отстал более чем на 30 голов. В том «Салавате» вновь не было равных Александру Радулову, набравшему 83 очка в «регулярке» и ставшему не просто лучшим бомбардиром, но и MVP сезона второй год подряд. Всего же в тот сезон больше 30 очков у Уфы набрали сразу 10 хоккеистов — результат феноменальный. В этот раз все звёзды сошлись в пользу подопечных Быкова. Клуб легко прошёлся по всем соперникам (разве что кроме «Магнитки» в финале конференции) и выиграл на данный момент пока единственный Кубок Гагарина в своей истории.



Сезон-2011/12

Команда: СКА

Количество шайб: 205



Спустя три года безоговорочного лидерства в плане результативности юлаевцы уступили пальму первенства СКА, которым тогда руководил Милош Ржига. «Армейцы» завершили «регулярку» на втором месте, уступив одно очко «Трактору», после чего уверенно добрались до финала Запада, где с треском проиграли будущим чемпионам — московскому «Динамо». В том сезоне у СКА феерили Тони Мортенссон, перешедший из Уфы Патрик Торесен и Петр Пруха. Всего же больше 30 очков у петербуржцев набрали сразу 7 хоккеистов, что и позволило СКА забросить рекордные для себя 205 шайб за «регулярку».