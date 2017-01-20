Прощание с хоккейным судьей Кадыровым состоится в субботу в Уфе

УФА, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Прощание и похороны известного хоккейного арбитра Рафаэля Кадырова пройдут в субботу в Уфе. Об этом ТАСС сообщил главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов.

Кадыров скончался на 48-м году жизни. В ноябре прошлого года у него было диагностировано тяжелое заболевание — астроцитома третьей степени (опухоль головного мозга).

«Прощание будет завтра. По предварительной информации, это будет с 10 до 12 часов в Уфе в старом дворце, — сказал Анисимов. — И завтра же будут похороны».

«У него остались жена, старший сын и младший 5,5 лет. Старший сын судит матчи Молодежной хоккейной лиги в качестве лайнсмена», — добавил Анисимов.

Кадыров для многих судей был как старший брат и отец, считает Анисимов. «Он болел, лечился, пытался вылечиться, вернуться на лед. Настолько он был искренним, добрым. Многим лайнсменам Рафаэль по возрасту годился в отцы — он всегда помогал, и выручал, и подсказывал», — подчеркнул Анисимов.

Кадыров неизменно работал на матчах КХЛ с момента ее создания. Он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, достигшим рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионате России в качестве главного арбитра. Также он обслуживал матчи двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира. Кадыров был судьей на прошлом Матче звезд КХЛ, проходившем в январе прошлого года в Москве.