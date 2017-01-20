Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28491453/
20 января 2017, 10:47 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Арбитр КХЛ Рафаэль Кадыров скончался в возрасте 47 лет

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Известный арбитр, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Рафаэль Кадыров скончался на 48-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

Он судил матчи Континентальной хоккейной лиги с момента ее создания. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Кадыров обслуживал Матч звезд КХЛ 2016 года.

«Да, действительно, Кадыров скончался. Подробности станут известны позднее», — сказали в пресс-службе.

Кадыров неизменно работал на матчах КХЛ с момента ее создания. 8 сентября прошлого года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра. На международном уровне он обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
20 января

Кузнецова сыграет с Павлюченковой в 1/8 финала Australian Open

Арбитр КХЛ Рафаэль Кадыров скончался в возрасте 47 лет

СМИ: глава "Реала" намерен продать Роналду в один из китайских клубов в сезоне-2018/19