Арбитр КХЛ Рафаэль Кадыров скончался в возрасте 47 лет

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Кадыров обслуживал Матч звезд КХЛ 2016 года.

«Да, действительно, Кадыров скончался. Подробности станут известны позднее», — сказали в пресс-службе.

Кадыров неизменно работал на матчах КХЛ с момента ее создания. 8 сентября прошлого года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра. На международном уровне он обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.