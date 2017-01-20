Арбитр КХЛ Рафаэль Кадыров скончался в возрасте 47 лет
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Известный арбитр, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Рафаэль Кадыров скончался на 48-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе лиги.
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Кадыров обслуживал Матч звезд КХЛ 2016 года.
«Да, действительно, Кадыров скончался. Подробности станут известны позднее», — сказали в
Кадыров неизменно работал на матчах КХЛ с момента ее создания. 8 сентября прошлого года он стал вторым в истории отечественного хоккея судьей, который достиг рубежа в 700 проведенных матчей в чемпионатах России в качестве главного арбитра. На международном уровне он обслуживал игры двух взрослых, одного молодежного и шести юниорских чемпионатов мира.
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