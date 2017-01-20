Нижегородский ХК «Торпедо» уступил ярославскому «Локомотиву» в матче 19 января
Как сообщается на сайте клуба, игра состоялась 19 января в Нижнем Новгороде.
«Торпедо» (Нижегородская обл.) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).
Судьи: Д. Наумов (Тольятти), В. Гашилов (Пермь); С. Шелянин, А. Садовников (оба — Москва).
«Торпедо»: Бирюков; Желдаков — Осипов, Жердев — Грачёв — Эштон; Потапов — Егоршев, Фролов — Сёмин — Батлер; Баранцев — Шуленин, Норман — Рассказов — Макмиллан; Лофквист, Ураков — Мозер — Кулёмин, Веряев.
Голы: 0:1 — Локтионов (Лугин) — 8:09, 1:1 — Егоршев (Жердев, Грачёв) — 23:58, 1:2 — Красковский (Пашнин, Рафиков) — 52:48, 1:3 — Локтионов (Лугин) — 59:21 (пустые ворота).
Штраф: 4 (Кулёмин, Макмиллан — по 2) — 16.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter