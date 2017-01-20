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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28491286/
20 января 2017, 10:05 | Хоккей: КХЛ | НТА-Приволжье

Нижегородский ХК «Торпедо» уступил ярославскому «Локомотиву» в матче 19 января

Как сообщается на сайте клуба, игра состоялась 19 января в Нижнем Новгороде.

«Торпедо» (Нижегородская обл.) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2).

Судьи: Д. Наумов (Тольятти), В. Гашилов (Пермь); С. Шелянин, А. Садовников (оба — Москва).

«Торпедо»: Бирюков; Желдаков — Осипов, Жердев — Грачёв — Эштон; Потапов — Егоршев, Фролов — Сёмин — Батлер; Баранцев — Шуленин, Норман — Рассказов — Макмиллан; Лофквист, Ураков — Мозер — Кулёмин, Веряев.

Голы: 0:1 — Локтионов (Лугин) — 8:09, 1:1 — Егоршев (Жердев, Грачёв) — 23:58, 1:2 — Красковский (Пашнин, Рафиков) — 52:48, 1:3 — Локтионов (Лугин) — 59:21 (пустые ворота).

Штраф: 4 (Кулёмин, Макмиллан — по 2) — 16.
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