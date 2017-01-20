«Адмирал» переиграл «Амур» в Хабаровске

19 января «Адмирал» встретился на льду «Платинум Арена» с «Амуром» из Хабаровска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу «моряков».

Перед заключительным дальневосточным дерби сезона в состав «Адмирала» вернулись три ключевых игрока: Владимир Ткачёв, пропустивший три встречи; Михаил Фисенко, не игравший с 19 ноября и Самвел Мнацян не появлявшийся на льду с 28 ноября. Место на последнем рубеже занял Игорь Бобков, еще ни разу не обыгрывавший «тигров». У «Амура» встречу из-за дисквалификации пропускал капитан Виталий Атюшов.

В первом периоде счет открыл «Адмирал». Во время отложенного штрафа у хозяев, Ткачёв вывел на бросок Саболича, и Роберт не промахнулся, забросив первую шайбу в 2017 году. В стартовом отрезке «моряки» перебросали соперника 16−4.

Второй период оказался безголевым, даже несмотря на то, что команды получили по два удаления.

В заключительном периоде «Адмирал» во главе с Игорем Бобковым сумел сдержать нападение хозяев, а на последней минуте Саболич оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.